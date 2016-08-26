Выборы в Башкирии: главы районов могут пострадать за «добровольную помощь» власти

Глава Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков тоже считает, что в Башкирии выборы гладко не пройдут:

- В Башкирии в силу того, что существует давний конфликт элит, оппоненты будут следить за ходом выборов, поэтому возможны различного рода инциденты.

Не усиливают позиции Хамитова перед выборами коррупционные скандалы. Арест мэра Агидели, информация в СМИ об аффилированности главы региона и его супруги с находящимся в СИЗО экс-главой РусГидро Евгением Додом и другие скандалы – всё это лишает Хамитова того непререкаемого авторитета, который должен быть главным способом воздействия на глав местных администраций и руководителей избирательных комиссий.