В Уфе заводчица собак укусила телеоператора

Вчера днем, 25 августа, в Уфе судебные приставы пришли к заводчице Ессэнии Елизарьевой-Янгировой для изъятия у нее своры 15 кавказских овчарок, которых она держала у себя дома. У своего подъезда, к которому приехали приставы вместе с участковым, заводчица устроила скандал.