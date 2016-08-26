Чем обернулась аномальная жара для Башкирии

В этом году стали чаще появляться сообщения о том, что в том или ином районе республики малолетний ребенок выпал из окна. Сюжет во всех историях примерно одинаковый: родители открыли окно, чтобы проветрить свое жилище, а ребенок залезает на подоконник, опирается на москитную сетку, которая не выдерживает его веса, и падает. Точных данных о таких происшествиях получить не удалось. Однако, как писали СМИ в Башкирии, эта цифра уже достиг 15.