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Амир Ишемгулов: Сплотим думающую башкирскую молодежь в России

26 августа 2016, 14:24
Председатель исполкома Всемирного курултая башкир рассказал о задачах новой организации.

Завтра в Сибае пройдет межрегиональный форум «Башкирский народ для блага и процветания России». В его рамках на свой первый съезд соберутся члены Всероссийского союза башкирской молодежи. Как пояснил в разговоре с Медиакорсетью председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, идея создания новой молодежной организации витала давно, и в июне текущего года ее начали .

- Решение о создании новой организации было поддержано участниками открытого форума «Башкирская молодежь приглашает друзей», который состоялся 25-26 июня в Баймакском районе у озера Графское. Молодежь Башкортостана и гости форума — делегаты из Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа — вступили в ряды Всероссийского курултая башкирской молодежи, - рассказал нам в телефонном разговоре Амир Ишемгулов. – Завтра в Сибае новая организация обретет свой юридический статус. Мы в первую очередь ставим перед собой задачу сплотить представителей активной молодёжи. Нужно направить их энергию в созидательное русло на благо развития республики. В силу своей молодости, неопытности, под влиянием интернета и ТВ они не всегда могут выбрать верную дорогу. У нас очень много инициативной, предприимчивой, думающей и талантливой молодёжи. Многие из них занимаются спортом, ведут трезвый и здоровый образ жизни, разбираются в вопросах бизнеса и очень талантливы. Именно такую смену мы должны готовить, - подчеркнул председатель Всемирного курултая башкир.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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