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«Уфа» сыграет в Кубке России с «Энергомашем» из Белгорода

25 августа 2016, 12:20
Будущий соперник обыграл «Кубань» в 1/32 финала.

Вчера состоялись игры 1/32 финала Кубка России по футболу. И стал известен соперник ФК «Уфа» на следующем этапе турнира.

Белгородский «Энергомаш» обыграл на своем поле краснодарскую «Кубань». Дела у «Кубани» не очень хороши, сообщает «Советский спорт» - после девяти туров первенства ФНЛ «Кубань» находится в зоне вылета, имея в своем активе всего одну победу. Тренер Дан Петреску отправил в Белгород резервный состав. В итоге «Энергомаш» выиграл кубковый матч – 3:0.

Теперь «Уфа» сыграет с «Энергомашем» на стадионе «Нефтяник» 21 сентября.

Другие итоги кубковых матчей можно посмотреть здесь, в обзоре «Советского спорта». Приведем любопытный факт из этого обзора: в Смоленск на игру с ЦРФСО поездку «Шиннику» организовал ярославский депутат Андрей Воробьев, а ранее на выездную игру в Хабаровск футбольный клуб смог выехать только благодаря помощи болельщиков, которые собрали миллион рублей.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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