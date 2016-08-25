«Уфа» сыграет в Кубке России с «Энергомашем» из Белгорода

Вчера состоялись игры 1/32 финала Кубка России по футболу. И стал известен соперник ФК «Уфа» на следующем этапе турнира.
Белгородский «Энергомаш» обыграл на своем поле краснодарскую «Кубань». Дела у «Кубани» не очень хороши, сообщает «Советский спорт» - после девяти туров первенства ФНЛ «Кубань» находится в зоне вылета, имея в своем активе всего одну победу. Тренер Дан Петреску отправил в Белгород резервный состав. В итоге «Энергомаш» выиграл кубковый матч – 3:0.
Теперь «Уфа» сыграет с «Энергомашем» на стадионе «Нефтяник» 21 сентября.
Другие итоги кубковых матчей можно посмотреть здесь, в обзоре «Советского спорта». Приведем любопытный факт из этого обзора: в Смоленск на игру с ЦРФСО поездку «Шиннику» организовал ярославский депутат Андрей Воробьев, а ранее на выездную игру в Хабаровск футбольный клуб смог выехать только благодаря помощи болельщиков, которые собрали миллион рублей.