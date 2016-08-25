«Уфа» сыграет в Кубке России с «Энергомашем» из Белгорода

Другие итоги кубковых матчей можно посмотреть здесь, в обзоре «Советского спорта». Приведем любопытный факт из этого обзора: в Смоленск на игру с ЦРФСО поездку «Шиннику» организовал ярославский депутат Андрей Воробьев, а ранее на выездную игру в Хабаровск футбольный клуб смог выехать только благодаря помощи болельщиков, которые собрали миллион рублей.