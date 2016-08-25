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Россия проведет свою Паралимпиаду

25 августа 2016, 17:27
Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную страны не допустили до участия в Паралимпиаде-2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает Р-спорт. Об этом на награждении медалистов Олимпиады-2016 в Кремле сегодня заявил президент страны Владимир Путин.

- Мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать свое мастерство. Поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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