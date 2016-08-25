Депутат горсовета Уфы намерен судиться из-за сноса детской площадки

- Когда мы решили провести такие работы, я лично отнес протокол Муталову, - рассказал «Медиакорсети» Александр Баутский. – Мы имели на это право согласно ФЗ 131, все наши действия были согласованы с председателем сельсовета, он дал на это добро. И дорогу, и площадку мы построили, и все эти годы не было никаких проблем. Поскольку дороги нашей в генплане не было, то она была оформлена как межквартальный проезд. В последствии мы установили здесь "лежачего полицейского" и ограждения. По дороге могли ездить все. Единственное, был запрещен проезд большегрузов, чтобы они не разрушили дорогу.