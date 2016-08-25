Азат Бадранов: Национальная политика – очень тонкая материя

Вчера на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов анонсировал проведение в Сибае 27 августа учредительного съезда Всероссийского союза башкирской молодежи с количеством участников в 500 человек.
В среде республиканской общественности прозвучала версия, что вероятнее всего создание новой общественной организации может являться ответной реакцией чиновников администрации главы Башкирии на недавний конфликт с запретом Молодежного образовательного пространства «UfaForum», в разрешение которого, как известно, пришлось вмешаться лично Рустему Хамитову. В частности, высказывается версия, что таким образом внутриполитический блок администрации главы региона решил продемонстрировать свою профпригодность - срочным созданием нового подконтрольного им союза башкирской молодежи всероссийского масштаба.
За комментарием о перспективах новой инициативы по консолидации молодежи «Медиакорсеть» обратилась к руководителю «Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге» Азату Бадранову.
- Азат, как ты оцениваешь перспективы Всероссийского союза башкирской молодежи?
- Перспективы данного Союза лично для меня несколько расплывчаты, ибо непонятен характер деятельности данной организации. Цели новой организации, прозвучавшие на пресс-конференции, мягко говоря - «стандартные» и оригинальностью не отличаются. Не ясно, будет ли это декларативное объединение всех молодых башкир России или же планируется какая-то работа по достижению какого-либо конкретного результата.
Предположу лишь, что по заявленному «старту» организации могут быть репутационные риски как для Всемирного курултая башкир, так и для республиканских властей. В частности, несколько странно, что учреждение всероссийского союза молодежи 4-го по численности населения народа России, в республике, где этот народ является коренным, проходит не в столице региона, а на его периферии. Возможны резонные вопросы от национальной интеллигенции об отношении властей к башкирской молодежи. На таких моментах обычно акцентируется внимание, так как учреждение амбициозных целей должны отвечать торжественности момента. И этот торжественный момент должны чувствовать не только 500 участников съезда, но и весь башкирский народ. Ибо национальная политика является очень тонкой материей, где неумелыми действиями в конструктивной интеграции можно наоборот обострить и отдалить от себя этническую среду.
Добавлю, что наша Ассоциация всегда приветствует созидательные и конструктивные инициативы, потому желаю съезду плодотворной работы.
- На прошедшей встрече с журналистами Амир Ишемгулов прокомментировал историю с запретом «UfaForum» как результат отсутствия у организаторов опыта проведения подобных мероприятий, отметив, что организаторы «даже ко мне не обращались». Что можешь на это сказать как член Оргкомитета «UfaForum»?
- Мы действительно не обращались во Всемирный курултай башкир, потому как в этом не было ни смысла, ни необходимости.
«UfaForum» - это образовательное мероприятие, а не этническое. И в сентябре на самом форуме мы ожидаем участников из числа молодежи всех национальностей и вероисповеданий, любого цвета кожи и разреза глаз. Наша цель – просвещение.