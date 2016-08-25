Азат Бадранов: Национальная политика – очень тонкая материя

Предположу лишь, что по заявленному «старту» организации могут быть репутационные риски как для Всемирного курултая башкир, так и для республиканских властей. В частности, несколько странно, что учреждение всероссийского союза молодежи 4-го по численности населения народа России, в республике, где этот народ является коренным, проходит не в столице региона, а на его периферии. Возможны резонные вопросы от национальной интеллигенции об отношении властей к башкирской молодежи. На таких моментах обычно акцентируется внимание, так как учреждение амбициозных целей должны отвечать торжественности момента. И этот торжественный момент должны чувствовать не только 500 участников съезда, но и весь башкирский народ. Ибо национальная политика является очень тонкой материей, где неумелыми действиями в конструктивной интеграции можно наоборот обострить и отдалить от себя этническую среду.