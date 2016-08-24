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Фотофакт: в Уфе на улице Октябрьской революции обвалился грунт

24 августа 2016, 12:19
Теперь застройщик будет проводить укрепительные работы.

В Уфе в ночь на 23 августа произошло обрушение грунта около дома № 31 на улице Октябрьской революции. В результате был поврежден фундамент одной квартиры, сообщает пресс-служба администрации города.

На территории, ограниченной улицами Коуммунистической, Новомостовой, Октябрьской революции и Цюрупы активно ведет застройку компания «Первый трест». Здесь возводится квартал «Уфимский кремль». Весной здесь было начато строительство паркинга дома литер 13.

- Перед началом земляных работ были разработаны мероприятия по укреплению стенок котлована шпунтовым рядом свай из труб. Однако в связи с вымыванием грунта в котлован паркинга произошло обрушение грунта на территории домов, прилегающих к стройке, - пояснили в пресс-службе. - Застройщику были даны рекомендации по восстановлению работоспособности несущих конструкций дома, а также благоустройству прилегающей территории домов №31, 33, 35. Застройщиком оперативно разработаны мероприятия по дополнительному укреплению грунта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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