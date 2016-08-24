Фотофакт: в Уфе на улице Октябрьской революции обвалился грунт

- Перед началом земляных работ были разработаны мероприятия по укреплению стенок котлована шпунтовым рядом свай из труб. Однако в связи с вымыванием грунта в котлован паркинга произошло обрушение грунта на территории домов, прилегающих к стройке, - пояснили в пресс-службе. - Застройщику были даны рекомендации по восстановлению работоспособности несущих конструкций дома, а также благоустройству прилегающей территории домов №31, 33, 35. Застройщиком оперативно разработаны мероприятия по дополнительному укреплению грунта.