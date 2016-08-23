Стало известно, кто погиб в аварии на трассе М7 с пятью жертвами

Пользователи в соцсетях уже называют имена погибших:за рулем был 19-летний Евгений Горбатов из башкирского города Белорецк, в машине также находился выпускник 9-ого класса из Белорецка Данил Зюзин,и трое ребят из Магнитогорска, в том числе 17-летний брат Юлии Химматовой Айнур. Все они, по сообщениям пользователей, отправились на заработки.