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Стало известно, кто погиб в аварии на трассе М7 с пятью жертвами

23 августа 2016, 16:56
Один из погибших - 19 летний парень из Белорецка.

В социальных сетях Татарстана обсуждается трагедия на трассе М7 "Уфа - Москва".

22 августа в 12:20 на 863-м километре трассы M7 «Москва-Уфа» в Пестречинском районе Татарстана столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo. Погибли пять человек - водитель и пассажиры, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Легковушка вылетела на встречную полосу. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по республике Татарстан, водитель легкового автомобиля уснул за рулем. Об аварии сообщает интернет-ресурс Inkazan.

Пользователи в соцсетях уже называют имена погибших:за рулем был 19-летний Евгений Горбатов из башкирского города Белорецк, в машине также находился выпускник 9-ого класса из Белорецка Данил Зюзин,и трое ребят из Магнитогорска, в том числе 17-летний брат Юлии Химматовой Айнур. Все они, по сообщениям пользователей, отправились на заработки.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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