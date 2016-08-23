Охотник из Башкирии ранил 15-летнюю девочку, перепутав ее с медведем

Охотник из города Октябрьского ранил девочку, перепутав ее с медведем. ЧП произошло в окрестностях деревни Урал Азнакаевского района Татарстана. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на региональный Следком.
Девочка-подросток 15-ти лет лежала в траве и что-то смотрела в интернете, так как там ловит мобильная сеть.
- Охотник находясь в 200 метрах от подростка, увидел в траве рыжие волосы девочки и, перепутав ее с диким животным, выстрелил в нее из карабина «Вепрь», - говорится в сообщении. - После этого мужчина уехал домой.
Девочка получила ранение в предплечье. Она самостоятельно пошла в сторону деревни. Один из местных жителей отвез её к фельдшеру, который оказал ей первую медицинскую помощь. Ребенок госпитализирован.
В настоящее время следком Татарстана устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.