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Охотник из Башкирии ранил 15-летнюю девочку, перепутав ее с медведем

23 августа 2016, 17:57
ЧП произошло на территории Татарстана.

Охотник из города Октябрьского ранил девочку, перепутав ее с медведем. ЧП произошло в окрестностях деревни Урал Азнакаевского района Татарстана. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на региональный Следком.

Девочка-подросток 15-ти лет лежала в траве и что-то смотрела в интернете, так как там ловит мобильная сеть.

- Охотник находясь в 200 метрах от подростка, увидел в траве рыжие волосы девочки и, перепутав ее с диким животным, выстрелил в нее из карабина «Вепрь», - говорится в сообщении. - После этого мужчина уехал домой.

Девочка получила ранение в предплечье. Она самостоятельно пошла в сторону деревни. Один из местных жителей отвез её к фельдшеру, который оказал ей первую медицинскую помощь. Ребенок госпитализирован.

В настоящее время следком Татарстана устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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