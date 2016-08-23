Кандидат ПАРНАСа в Уфе снялся с выборов из-за Путина

Сегодня в Уфе кандидат в депутаты Госдумы от Партии народной свободы (ПАРНАС) Владимир Молокин пришел в центризбирком Башкирии с заявлением о своем отказе от участия в выборах.
Это заявление он объяснил своим несогласием с недавним заявлением своих единомышленников по партии об импичменте Владимиру Путину.
- Кандидат в Госдуму от ПАРНАСа Вячеслав Мальцев вчера на предвыборных теледебатах на канале «Россия-1» в прямом эфире назвал главной целью партии импичмент президента России Владимира Путина. А Касьянов сделал следующее заявление, что лидеры партийных списков в регионах все поддерживают эти слова об импичменте Владимиру Путину. Я категорически не согласен с этим, - пояснил Медиакорсети Владимир Молокин. – Я прибыл в ЦИК на встречу с заместителем Памфиловой Сироткиным, чтобы передать заявление о выходе из партии ПАРНАС и заявление о снятии меня с выборов в Госдуму.
- Я совершенно не согласен с этой идеологией Касьянова, поскольку она противоречит демократическому пути развития страны, - добавил Владимир Молокин. – И поэтому я вынужден завершить свою избирательную кампанию. На съезде партии по выдвижению кандидатов этим летом слишком был большой раздрай в партии, и в президиум вошел Кара-Мурза, который представляет интересы Ходорковского. И я считаю, что партия полностью легла под интересы Ходорковского, и, исполняя его волю, Мальцев и Касьянов сделали заявления об импичменте президенту страны Путину. Что, повторюсь, полностью не соответствует моим представлениям о демократическом пути развития страны.