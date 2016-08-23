Кандидат ПАРНАСа в Уфе снялся с выборов из-за Путина

- Я совершенно не согласен с этой идеологией Касьянова, поскольку она противоречит демократическому пути развития страны, - добавил Владимир Молокин. – И поэтому я вынужден завершить свою избирательную кампанию. На съезде партии по выдвижению кандидатов этим летом слишком был большой раздрай в партии, и в президиум вошел Кара-Мурза, который представляет интересы Ходорковского. И я считаю, что партия полностью легла под интересы Ходорковского, и, исполняя его волю, Мальцев и Касьянов сделали заявления об импичменте президенту страны Путину. Что, повторюсь, полностью не соответствует моим представлениям о демократическом пути развития страны.