Аббас Галлямов: «Хамитова попросили написать письмо Путину»

- Собственно, это вторая из причин, почему сделку отложили: крупных игроков, способных найти столь серьезную сумму, не кредитуясь у государства, не так много. Если кто-то приватизирует «Башнефть», взяв на это деньги в госбанке, то это будет беспредел почище залоговых аукционов 90-х годов. Это слишком неправильно, и Путин на это не пошёл, - отметил Аббас Галлямов. - Все-таки тренд на некоторую прозрачность, экономическую оправданность, логику — он действительно присутствует. Уже появились правила, которые надо соблюдать. Так откуда у «Татнефти» такие деньги, если исключить кредитование в госбанке? У арабов занять? Но соответствует ли это интересам страны?.. На самом деле вопрос: а откуда у вас деньги на покупку «Башнефти», можно задать трем четвертям желающим ее купить.

