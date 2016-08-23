Аббас Галлямов: «Хамитова попросили написать письмо Путину»

Бывший заместитель руководителя администрации главы Башкирии, политолог Аббас Галлямов в интервью интернет – изданию «Реальное время» (Татарстан) поделился своим мнением относительно переноса приватизации «Башнефти».
По мнению Галлямова, глава Башкирии написал письмо президенту страны и в правительство с просьбой отложить приватизацию «Башнефти» не по своей инициативе. Это ему поручили.
- Просьбу Хамитова они подверстали под уже принятое решение. Теперь те олигархи, которые имели виды на «Башнефть», будут недовольны именно главой Башкирии. Ведь именно его выставили главным противником сделки. Очень изящно, - отметил в интервью политолог. — Это решение скорее политическое, чем экономическое. «Башнефть» оказалась слишком лакомым куском. Борьба группировок за него получилась слишком острой. Компромисса, консенсусного решения, которое удовлетворило бы и всех игроков, и бюджет, не получилось. Кто бы ни купил, все остальные оставались недовольными. Вот президент и отложил сделку. Теперь все те, кто претендовал на башкирскую нефтянку, устроят соревнование в лояльности и полезности Путину. Последний с помощью этой морковки будет управлять ими.
Аббас Галлямов также считает, что не стоит говорить о том, что власти Башкирии вернули себе лоббистские возможности эпохи Муртазы Рахимова
- Хамитову просто позволили исполнить эту роль. Если бы федеральные элиты пришли по вопросу приватизации к консенсусу, то не то что к Хамитову бы не прислушались — не было бы самой его просьбы, - уверен Галлямов.
Как считает политолог, продажа «Башнефти» — это экономическая сделка, и сюда не надо примешивать политику. У той же «Татнефти», которая также заявляла о своих планах на «Башнефть», нет денег на покупку такого дорогого актива.
- Собственно, это вторая из причин, почему сделку отложили: крупных игроков, способных найти столь серьезную сумму, не кредитуясь у государства, не так много. Если кто-то приватизирует «Башнефть», взяв на это деньги в госбанке, то это будет беспредел почище залоговых аукционов 90-х годов. Это слишком неправильно, и Путин на это не пошёл, - отметил Аббас Галлямов. - Все-таки тренд на некоторую прозрачность, экономическую оправданность, логику — он действительно присутствует. Уже появились правила, которые надо соблюдать. Так откуда у «Татнефти» такие деньги, если исключить кредитование в госбанке? У арабов занять? Но соответствует ли это интересам страны?.. На самом деле вопрос: а откуда у вас деньги на покупку «Башнефти», можно задать трем четвертям желающим ее купить.