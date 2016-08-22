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В Уфе полицейский свёл счёты с жизнью на рабочем месте

22 августа 2016, 11:25
Трагедия произошла сегодня ночью.

Как сообщает портал Live, трагедия произошла в отделении № 1 города Уфы. Ильгизар И. заступил на дежурство в воскресенье вечером, через несколько часов его нашли мёртвым на рабочем месте.

Ильгизар проработал в полиции более 10 лет, в следственный отдел был переведён в прошлом году. У погибшего осталась маленькая дочь.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас по факту смерти сотрудника назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Также будут проверяться условия несения службы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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