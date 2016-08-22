В Уфе полицейский свёл счёты с жизнью на рабочем месте

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас по факту смерти сотрудника назначена служебная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Также будут проверяться условия несения службы.