Уфимец попросил главного налоговика России проверить Демскую торговую базу

- Вмененный налог на доход берется с торговой площади предпринимателя, а их по документам в Демской торговой базе 830 точек, - пишет заявитель в жалобе. – Это значит, что все подвалы, гаражи, сараи, склады должны быть разделены и оформлены на 830 торговых точек. В действительности же это просто помещения разделены тряпочными шторами и сетками и документально не оформлены.