Уфимец попросил главного налоговика России проверить Демскую торговую базу

Житель Уфы Станислав Чайченко обратился с жалобой к руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Возмущение уфимца вызвала Демская торговая база. По его мнению, местные арендаторы сильно недоплачивают налоги от своей деятельности.
Чайченко уже обращался ФНС России по этому поводу, и получил ответ, что большинство арендаторов на Демской базе уплачивают вмененный налог на доход. Однако общественник с этим не согласен.
- Вмененный налог на доход берется с торговой площади предпринимателя, а их по документам в Демской торговой базе 830 точек, - пишет заявитель в жалобе. – Это значит, что все подвалы, гаражи, сараи, склады должны быть разделены и оформлены на 830 торговых точек. В действительности же это просто помещения разделены тряпочными шторами и сетками и документально не оформлены.
По мнению Чайченко, налог на вмененный доход начисляется по догооворенности налоговиков с «крышевателями» предпринимателей базы.
- Прибыль организованной преступной группировки составляет более миллиарда рублей, - пишет Чайченко. – Благодаря чему все это преступное сообщество работает и все делают вид, что никто ничего не видит.
Чайченко просит привлечь к ответственности сотрудников ИФНС номер 30, провести проверку инспекции, и также каждой торговой точки на базе.
В УФНС Башкирии ситуацию пока не прокомментировали. В пресс-службу управления направлен официальный запрос.