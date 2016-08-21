«Почта России»: Семье погибшей будет оказана материальная помощь

Трагическую смерть почтальона в Кармаскалинском районе прокомментировали в пресс-службе регионального филиала «Почты России». В УФПС по РБ выразили соболезнования семье погибшей и обещали оказать материальную поддержку.
— Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон, - сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе УФПС по Башкирии. - По решению руководства филиала оставшаяся без матери несовершеннолетняя дочь до 18 лет будет получать ежемесячную материальную помощь. Башкирский филиал предприятия оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие в раскрытии преступления. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объёме.
Как сообщала «Медиакорсеть», тело 48-летней женщины-почтальона было обнаружено вчера. По версии следствия, женщина выехала для раздачи пенсий в деревню Разъезд Ибрагимово, но к месту раздачи пенсий не дошла. Коллеги обнаружили тело потерпевшей с травмами головы на окраине деревни. Известно, что у почтальона была сумка с 900 тысячами рублей, которую при ней не нашли.