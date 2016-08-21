mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Почта России»: Семье погибшей будет оказана материальная помощь

21 августа 2016, 11:05
В УФПС Башкирии прокомментировали убийство почтальона в Кармаскалинском районе

Трагическую смерть почтальона в Кармаскалинском районе прокомментировали в пресс-службе регионального филиала «Почты России». В УФПС по РБ выразили соболезнования семье погибшей и обещали оказать материальную поддержку.

— Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон, - сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе УФПС по Башкирии. - По решению руководства филиала оставшаяся без матери несовершеннолетняя дочь до 18 лет будет получать ежемесячную материальную помощь. Башкирский филиал предприятия оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие в раскрытии преступления. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объёме.

Как сообщала «Медиакорсеть», тело 48-летней женщины-почтальона было обнаружено вчера. По версии следствия, женщина выехала для раздачи пенсий в деревню Разъезд Ибрагимово, но к месту раздачи пенсий не дошла. Коллеги обнаружили тело потерпевшей с травмами головы на окраине деревни. Известно, что у почтальона была сумка с 900 тысячами рублей, которую при ней не нашли.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44