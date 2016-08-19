Проверка слуха: мэр Уфы провел прощальный банкет

Источник ИА «Медиакорсеть», близкий к администрации главы Башкирии, сообщил о том, что вчера, 18 августа, глава администрации Уфы Ирек Ялалов провел прощальный банкет на борту одного из теплоходов на реке Белой.
Он якобы заявил, что не видит себя на посту мэра Уфы после сентябрьских выборов. Его преемником, по словам источника, будет Владимир Нагорный, ныне вице-премьер правительства Башкирии.
Мы решили проверить информацию.
Руководитель городской пресс-службы Камиль Юлаев для связи оказался недоступен, а на вопрос, отправленный ему сообщением на мобильный, не ответил.
На вопрос о возможных кадровых перестановках в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов ответил, что «пока у него нет никаких сомнений на эту тему».
Высокопоставленный источник из мэрии Уфы на прямой вопрос о прощальном банкете ограничился лишь «смайликом», не подтвердив и не опровергнув информацию. Другие источники в мэрии ответили, что ничего не знают.
Один из собеседников агентства отметил, что бывший мэр Уфы Павел Качкаев плавал на теплоходе. И в доказательство представил фотографию.
Таким образом пока информацию источника редакции ни подтвердить, ни опровергнуть не удалось. Позднее несколько источников подтвердили сам факт проведения банкета, но уточнили, что "банкет не был прощальным".
По существующим правилам Ирек Ялалов должен отработать на посту мэра Уфы примерно до первой декады октября. Нового главу администрации Уфы будут назначать новые депутаты Уфимского Совета, которых выберут 18 сентября.