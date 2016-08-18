Кто и как захватил башкирские леса?

Удивляет и другое. В 2011 году владелец «Селены» Анатолий Бондарук по предложению Рустэма Хамитова, становится членом Совета Федерации от республики, где спокойно заседает до 2015 года. За какие заслуги? Скажете, что еще Сарбаев к этому причастен? Нас уже не было во властных структурах, а «Селена» продолжала пользоваться участками лесного фонда в Бурзянском, Абзелиловском и Белорецком районах объемом 400 тыс куб м ежегодно. При этом 150 тысяч кубометров хвойного леса по цене 1500-2000 рублей за один куб просто продается на корню. А ведь в распоряжении правительства республики, принятом еще в 2008 году, черным по белому написано, что подобные действия арендатор просто не имеет права совершать. То же касается и «Башлеспрома», который в целях развития лесопромышленного комплекса республики получил в аренду около 500 тысяч кубометров леса. Из них ежегодно заготавливает 120 – 150 тысяч кубов. И заметьте - только хвойных пород. И все это попросту перепродается. Что «Башлеспром», что «Селена» – никто не занимается глубокой переработкой древесины. Хотя включение в приоритетный проект «Селены» обязывает ее этим заниматься. Лес покупают по цене около 50 рублей за один куб, а перепродают его на корню за 1200¬2000 рублей, не выполняя вообще никаких работ. Тогда как спиленный кругляк стоит на рынке 2,5 тысячи, распиленные доски – около 6 тысяч, а если их еще и обработать, цена возрастает до 10 тысяч рублей. Компании практически не занимаются очищением делянок от отходов, восстановлением леса. В Башкортостане больше половины лесов состоят из спелых и перестойных деревьев, которые, по мнению ученых и специалистов, необходимо вовремя вырубать и перерабатывать, иначе они наносят вред экосистеме. В основном это лиственные породы, не востребованные лесопромышленными предприятиями.

Из-за того, что вовремя перестойные леса не убираются, за последние пять лет их стало больше. Запас такой древесины в республике сегодня составляет 414 млн куб м – это почти 55% от общего объема. Вырубив лес, мы обязаны вырастить на его месте хороший. Были годы, когда в республике высаживали по 12-15 млн саженцев. И по Лесному кодексу воспроизводством лесов обязаны заниматься арендаторы.