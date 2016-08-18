Банки Башкирии отмечают спад интереса к программе жилстройсбережений

Башкирские банки отмечают падение интереса жителей республики к программе жилстройсбережений. Об этом представители кредитных организаций сообщили сегодня журналистам на пресс-завтраке газеты «КоммерсантЪ».
- В нашем банке по этой программе открыли счета 6,5 тысяч человек, - сообщил начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования башкирского отделения Сбербанка Руслан Галин. – В момент старта программы был значительный приток клиентов, сейчас мы его не наблюдаем. Наверное, повлияло то, что в СМИ немного информации.
В «Уралсибе» счета по программе жилстройсбрежений открыли 2,5 тысяч вкладчиков. Сейчас, как сообщил исполнительный директор уфимского филиала кредитной организации Марат Мамлеев, есть небольшой приток, но есть и отток клиентов.
- Причин, я думаю несколько, - отметил Мамлеев. – Во-первых сказалось то, что правительство поменяло категории лиц, которые могут принять участие в программе. Во-вторых, это падение доходов населения. Некоторые, например, сейчас не могут позволить себе платить три месяца подряд, а если это не происходит, они выходят из программы.
Программа жилстройсбережений запущена в республике в апреле 2014 года. Она предусматривает покупку жилья в два этапа. На первом участник программы копит средства на оплату части стоимости жилья на специальном счете. По окончании периода накопления, который может составлять от трех до шести лет, он получает возможность оформить ипотеку по льготной ставке в шесть-семь процентов годовых. В феврале этого года правительство Башкирии ограничило категории лиц, которые могут принять участие в программе. Теперь присоединиться к ней могут только граждане, постоянно проживающие в регионе и включенные в перечень возможных участников программы «Жилье для российской семьи».