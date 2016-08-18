Банки Башкирии отмечают спад интереса к программе жилстройсбережений

Программа жилстройсбережений запущена в республике в апреле 2014 года. Она предусматривает покупку жилья в два этапа. На первом участник программы копит средства на оплату части стоимости жилья на специальном счете. По окончании периода накопления, который может составлять от трех до шести лет, он получает возможность оформить ипотеку по льготной ставке в шесть-семь процентов годовых. В феврале этого года правительство Башкирии ограничило категории лиц, которые могут принять участие в программе. Теперь присоединиться к ней могут только граждане, постоянно проживающие в регионе и включенные в перечень возможных участников программы «Жилье для российской семьи».