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Александр Филиппов: В Уфе останутся только крупные застройщики, и так лучше

18 августа 2016, 14:37
Первый замглавы администрации Уфы считает, что строить должны только, у кого есть деньги.

Вступление в силу поправок, ужесточающих ответственность застройщиков, приведет к изменениям на строительном рынке Уфы. По мнению первого замглавы администрации города Александра Филиппова, в городе останутся только крупные компании.

- Многие компании испытывают проблемы с финансированием строительства, поэтому привлекают деньги дольщиков, - пояснил сегодня Филиппов журналистам на пресс-завтраке газеты «КоммерсантЪ». – И происходит постоянное отвлечение средств, и ответственности за это практически нет. Именно поэтому законодатель и ужесточает законодательство. Естественно, многие мелкие игроки уйдут с рынка, останутся только крупные застройщики, но в этом ничего страшного нет.

На сегодня в Уфе запланировано строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья. Это 226 домов. Основная масса этих застройщиков, по мнению Филиппова, будет соответствовать новым требованиям законодательства.

С 1 января 2017 года застройщики должны раскрывать информацию о своей деятельности на сайте. Средства дольщиков будут размещаться на так называемых эскроу-счетах. Список банков, которые могут открывать такие счета, ограничен. Также с первого июля следующего года вступят в силу поправки в законодательство о необходимом уставном капитале застройщика. Он должен будет составлять от от 2,5 миллиона до 1,5 миллиарда рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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