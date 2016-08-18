Александр Филиппов: В Уфе останутся только крупные застройщики, и так лучше

Вступление в силу поправок, ужесточающих ответственность застройщиков, приведет к изменениям на строительном рынке Уфы. По мнению первого замглавы администрации города Александра Филиппова, в городе останутся только крупные компании.
- Многие компании испытывают проблемы с финансированием строительства, поэтому привлекают деньги дольщиков, - пояснил сегодня Филиппов журналистам на пресс-завтраке газеты «КоммерсантЪ». – И происходит постоянное отвлечение средств, и ответственности за это практически нет. Именно поэтому законодатель и ужесточает законодательство. Естественно, многие мелкие игроки уйдут с рынка, останутся только крупные застройщики, но в этом ничего страшного нет.
На сегодня в Уфе запланировано строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья. Это 226 домов. Основная масса этих застройщиков, по мнению Филиппова, будет соответствовать новым требованиям законодательства.
С 1 января 2017 года застройщики должны раскрывать информацию о своей деятельности на сайте. Средства дольщиков будут размещаться на так называемых эскроу-счетах. Список банков, которые могут открывать такие счета, ограничен. Также с первого июля следующего года вступят в силу поправки в законодательство о необходимом уставном капитале застройщика. Он должен будет составлять от от 2,5 миллиона до 1,5 миллиарда рублей.