Александр Филиппов: В Уфе останутся только крупные застройщики, и так лучше

С 1 января 2017 года застройщики должны раскрывать информацию о своей деятельности на сайте. Средства дольщиков будут размещаться на так называемых эскроу-счетах. Список банков, которые могут открывать такие счета, ограничен. Также с первого июля следующего года вступят в силу поправки в законодательство о необходимом уставном капитале застройщика. Он должен будет составлять от от 2,5 миллиона до 1,5 миллиарда рублей.