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В Башкирии в этом году зафиксировано восемь случаев бешенства

17 августа 2016, 16:37
Россельхознадзор фиксирует постепенное сокращение фактов заболевания

В этом год в республике зафиксировано восемь случаев заболевания бешенством животных. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции руководитель управления Россельхознадзора по Башкирии Юрий Петров. По его словам, с каждым годом, статистика улучшается

— В прошлом году было 27 случаев заболеваний бешенством, – сообщил Петров. – Из года в год мы фиксируем снижение. Не скажу, что мы выходим за рамки серьезных последствий, просто у нас есть природная очаговость заболевания из-за большого разнообразия животного мира.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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