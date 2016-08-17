В Башкирии в этом году зафиксировано восемь случаев бешенства

В этом год в республике зафиксировано восемь случаев заболевания бешенством животных. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции руководитель управления Россельхознадзора по Башкирии Юрий Петров. По его словам, с каждым годом, статистика улучшается
— В прошлом году было 27 случаев заболеваний бешенством, – сообщил Петров. – Из года в год мы фиксируем снижение. Не скажу, что мы выходим за рамки серьезных последствий, просто у нас есть природная очаговость заболевания из-за большого разнообразия животного мира.