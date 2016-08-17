В Башкирии в этом году зафиксировано восемь случаев бешенства

— В прошлом году было 27 случаев заболеваний бешенством, – сообщил Петров. – Из года в год мы фиксируем снижение. Не скажу, что мы выходим за рамки серьезных последствий, просто у нас есть природная очаговость заболевания из-за большого разнообразия животного мира.