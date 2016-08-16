Житель Башкирии отрубил себе пальцы за изнасилованную жену

Игорь Губанов, уроженец села Аскарово в Башкирии, отрезал себе уже два пальца на руке – мизинец и безымянный. Таким образом Игорь пытается вынудить сотрудников следственных органов объективно расследовать инцидент, который произошел с его супругой в январе этого года в Магнитогорске.
По словам Губанова, январским вечером он принес домой бутылку водки, что не понравилось соседке в общежитии, которая вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов забрали в отделение Губанова с женой Салимой Мухамедьяновой для составления административного протокола. И тут, по словам Губанова, его жену увели в комнату отдыха и изнасиловали.
Когда супруга написала заявление об изнасиловании, на нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Супруг пострадавшей считает, что полицейские над ней глумятся. Губанов пообещал сжечь себя, когда «кончатся» пальцы, если следователи не расследуют случившееся - пишет Znak.com.