mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Башкирии отрубил себе пальцы за изнасилованную жену

16 августа 2016, 15:53
По его словам, полицейские изнасиловали его супругу Салиму Мухамедьянову.

Игорь Губанов, уроженец села Аскарово в Башкирии, отрезал себе уже два пальца на руке – мизинец и безымянный. Таким образом Игорь пытается вынудить сотрудников следственных органов объективно расследовать инцидент, который произошел с его супругой в январе этого года в Магнитогорске.

По словам Губанова, январским вечером он принес домой бутылку водки, что не понравилось соседке в общежитии, которая вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов забрали в отделение Губанова с женой Салимой Мухамедьяновой для составления административного протокола. И тут, по словам Губанова, его жену увели в комнату отдыха и изнасиловали.

Когда супруга написала заявление об изнасиловании, на нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Супруг пострадавшей считает, что полицейские над ней глумятся. Губанов пообещал сжечь себя, когда «кончатся» пальцы, если следователи не расследуют случившееся - пишет Znak.com.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44