Житель Башкирии отрубил себе пальцы за изнасилованную жену

По словам Губанова, январским вечером он принес домой бутылку водки, что не понравилось соседке в общежитии, которая вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов забрали в отделение Губанова с женой Салимой Мухамедьяновой для составления административного протокола. И тут, по словам Губанова, его жену увели в комнату отдыха и изнасиловали.