mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в центре города отключили электричество

16 августа 2016, 11:47
Жители возмущены, что их не предупредили о предстоящих ремонтных работах.

Жители уфимского дома на ул. Карла Маркса, 13/1 сегодня попали в очень неприятную ситуацию. В самую жару им внезапно отключили электричество. Перестали работать вентиляторы, холодильники, кондиционеры. Жители, по их словам, не знают, как спастись от жары.

- Мы просто в шоке, как же так можно в жару оставить людей без электричества, - чуть не плача, говорит 67-летняя пенсионерка Ирина Голубничая. - Позвонили в коммунальную службу, там сказали, что плановые ремонтные работы, отключили по всему кварталу несколько домов, включат только в восемь вечера. Но можно ведь было предупредить! И это не в первый раз. О предстоящих коммунальных работах нас никогда не предупреждают или говорят, что объявление вешали, но кто-то сорвал.

Оперативно получить комментарий коммунальщиков и энергетиков пока не удалось. В районной диспетчерской "Башкирэнерго" и службе жилищно-коммунального хозяйства на звонки не отвечают.

А на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса на 11 часов уфимского времени царил хаос. Светофоры не работают, инспекторов дорожного движения тоже не видно. Люди и машины передвигаются «вслепую», как получится.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44