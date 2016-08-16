В Уфе в центре города отключили электричество

Жители уфимского дома на ул. Карла Маркса, 13/1 сегодня попали в очень неприятную ситуацию. В самую жару им внезапно отключили электричество. Перестали работать вентиляторы, холодильники, кондиционеры. Жители, по их словам, не знают, как спастись от жары.
- Мы просто в шоке, как же так можно в жару оставить людей без электричества, - чуть не плача, говорит 67-летняя пенсионерка Ирина Голубничая. - Позвонили в коммунальную службу, там сказали, что плановые ремонтные работы, отключили по всему кварталу несколько домов, включат только в восемь вечера. Но можно ведь было предупредить! И это не в первый раз. О предстоящих коммунальных работах нас никогда не предупреждают или говорят, что объявление вешали, но кто-то сорвал.
Оперативно получить комментарий коммунальщиков и энергетиков пока не удалось. В районной диспетчерской "Башкирэнерго" и службе жилищно-коммунального хозяйства на звонки не отвечают.
А на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса на 11 часов уфимского времени царил хаос. Светофоры не работают, инспекторов дорожного движения тоже не видно. Люди и машины передвигаются «вслепую», как получится.