В Уфе в центре города отключили электричество

- Мы просто в шоке, как же так можно в жару оставить людей без электричества, - чуть не плача, говорит 67-летняя пенсионерка Ирина Голубничая. - Позвонили в коммунальную службу, там сказали, что плановые ремонтные работы, отключили по всему кварталу несколько домов, включат только в восемь вечера. Но можно ведь было предупредить! И это не в первый раз. О предстоящих коммунальных работах нас никогда не предупреждают или говорят, что объявление вешали, но кто-то сорвал.