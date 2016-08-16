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В Уфе будут судить мошенника, который похищал деньги с банковских карт

16 августа 2016, 17:34
Уголовное дело передано в Калининский районный суд.

Прокуратура Уфы направила в Калининский районный суд уголовное дело по обвинению 31-летнего Драго Ивануса в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Cледствие считает, что он в прошлом году находил в Интернете объявления о продаже квартир, грузовиков и т. д. Он звонил по указанным в объявлениях номерам телефонов и под предлогом перечисления задатка узнавал у продавцов номера их банковских карт и паспортные данные. Затем он просил потерпевших предоставить ему присланные банком пароли и коды, благодаря которым он получал доступ ко всем счетам граждан и похищал с них деньги.

- Незаконными действиями злоумышленника шести потерпевшим был причинен ущерб в сумме около 137 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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