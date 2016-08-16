В Уфе будут судить мошенника, который похищал деньги с банковских карт

Cледствие считает, что он в прошлом году находил в Интернете объявления о продаже квартир, грузовиков и т. д. Он звонил по указанным в объявлениях номерам телефонов и под предлогом перечисления задатка узнавал у продавцов номера их банковских карт и паспортные данные. Затем он просил потерпевших предоставить ему присланные банком пароли и коды, благодаря которым он получал доступ ко всем счетам граждан и похищал с них деньги.