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В «Башкирэнерго» объяснили отключение света в центре Уфы

16 августа 2016, 14:15
Энергетики заявили, что предупреждали о плановых отключениях.

В пресс-службе компании «Башкирэнерго» прокомментировали ситуацию с отключением света. Как сообщала «Медиакорсеть», подача электричества прекратилась сегодня утром в квартале улиц Карла Маркса – Пушкина – - Аксакова - Коммунистической. Жителей дома на ул. Карла Маркса, 13/1 в частности возмутило то, что об отключении их не предупредили заранее. Кроме того, возник хаос на перекрестках улиц, поскольку здесь не было сотрудников ГИБДД.

- На данном участке сегодня действительно произошло плановое отключение, это связано с установкой приборов учета электроэнергии, - сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе «Башкирэнерго». – Оставить работающими светофоры, к сожалению, не было никакой возможности, поскольку мы отключаем всю трансформаторную подстанцию. Обо всем этом мы согласно регламенту оповестили городскую администрацию и коммунальные службы. Подача электроэнергии будет возобновлена сегодня, не позже 17.00

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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