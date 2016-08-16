Фонд «Урал» приостановил финансирование строительства Соборной мечети в Уфе

Благотворительный фонд «Урал» прекратил финансирование строительства Соборной мечети в Уфе. Об этом «Медиакорсети» сообщил его представитель Ришат Зайнагабдинов. Такое решение, по его словам, принято, поскольку Духовное управление мусульман и генподрядчик проекта компания «Алтын курай», отказались исполнять требования попечительского совета от шестого июня. На нем фонд потребовал, чтобы строительством занималась компания, не аффилированная ни с ДУМ, ни с БФ «Урал». Функции контроля предлагалось передать государственному учреждению.
— Мы надеялись, что они («Алтын -курай» и ДУМ РБ – прим.ред.) примут наши условия, однако этого не произошло, – пояснил Зайнагабдинов. – Сейчас мы строительство уже не финансируем. Поступления будут возобновлены только, если будут приняты наши условия. Однако они говорят, что найдут других благотворителей.
Параллельно с прекращением финансирования фонд «Урал» подал иск к ДУМ РБ в башкирский арбитраж на сумму более 56,8 миллиона рублей.
- Это часть средств, которая была выделена на строительства мечети, но потрачена нецелевым образом – на приобретение земельного участка, - пояснил Зайнагабдинов.