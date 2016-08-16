Фонд «Урал» приостановил финансирование строительства Соборной мечети в Уфе

— Мы надеялись, что они («Алтын -курай» и ДУМ РБ – прим.ред.) примут наши условия, однако этого не произошло, – пояснил Зайнагабдинов. – Сейчас мы строительство уже не финансируем. Поступления будут возобновлены только, если будут приняты наши условия. Однако они говорят, что найдут других благотворителей.