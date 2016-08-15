В Башкирии начальник почты год присваивала часть денег от подписки

Суд установил, что она с 2015 по 2016 год не вносила часть денег, поступивших от граждан в счет оплаты подписки на печатные издания и другие услуги. Кроме этого, она присваивала поставленные на почту газеты и журналы. Ущерб от ее действий оценен в 91 тыс руб. Вину в совершении преступления Люция Уметбаева полностью признала.