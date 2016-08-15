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В Башкирии начальник почты год присваивала часть денег от подписки

15 августа 2016, 15:35
Ее лишили права занимать административные должности.

Абзелиловским районным судом Башкирии бывший начальник отделения почтовой связи Кусимовский рудник 37-летняя Люция Уметбаева признана виновной в присвоении вверенного имущества (ч. 2 ст. 160 УК РФ), сообщает прокуратура республики.

Суд установил, что она с 2015 по 2016 год не вносила часть денег, поступивших от граждан в счет оплаты подписки на печатные издания и другие услуги. Кроме этого, она присваивала поставленные на почту газеты и журналы. Ущерб от ее действий оценен в 91 тыс руб. Вину в совершении преступления Люция Уметбаева полностью признала.

- Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 2 года, - сообщили в прокуратуре.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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