Нацмузею Башкирии передали орден Красной звезды генерала Шаймуратова

- В выступлении вновь прозвучала мысль о присвоении Шаймуратову звания Героя России посмертно, - написал он на своей странице в Facebook - Для всех нас он является народным героем, имя Минигали Шаймуратова, его дела и подвиги давно уже стали национальным достоянием Башкортостана. К сожалению, основания для присвоения этого звания, как, впрочем, и для награждения многими другими государственными наградами, не имеют достаточно четких объективных критериев и во многом зависят от воли руководства.