Нацмузею Башкирии передали орден Красной звезды генерала Шаймуратова

В Национальном музее Башкирии сегодня состоялась торжественная церемония передачи ордена Красной звезды генерала Минигали Шаймуратова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Орден не был вручен генералу при его жизни и более 70-ти лет хранился в архиве управления президента страны по госнаградам. В июне министр культуры Владимир Мединский в ходе визита в Башкирию передал республике орден и архивные материалы. Сегодня Рустэм Хамитов торжественно вручил их музею.
- К сожалению, овеянный славой генерал не стал при жизни обладателем этой заслуженной награды. И сегодня, преклоняясь перед его памятью, мы верим, что со временем все страницы биографии Минигали Мингазовича обязательно будут раскрыты, - отметил Рустэм Хамитов в своем выступлении. - Сегодняшнее событие – ещё один важный шаг по сохранению памяти, защите исторической правды. Оно станет новым стимулом для изучения судеб героев Отечества.
Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев сегодня поднял вопрос о присвоении Минигали Шаймуратову звания героя России.
- В выступлении вновь прозвучала мысль о присвоении Шаймуратову звания Героя России посмертно, - написал он на своей странице в Facebook - Для всех нас он является народным героем, имя Минигали Шаймуратова, его дела и подвиги давно уже стали национальным достоянием Башкортостана. К сожалению, основания для присвоения этого звания, как, впрочем, и для награждения многими другими государственными наградами, не имеют достаточно четких объективных критериев и во многом зависят от воли руководства.
Справка:
Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов родился 1899 году.
В годы Великой Отечественной войны командовал Первым Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч километров. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей. Героически погиб в феврале 1943 года в боях под Ворошиловградом (ныне – Луганск).