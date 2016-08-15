Хайдар Валеев: В избиркомах служащие находятся по закону

Напомним, что жители Кушнаренковского, Гафурийского, Буздякского, и Илишевского районов и города Кумертау обратились к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой распустить местные территориальные избирательные комиссии (ТИКи). Суть жалоб – ТИКи сформированы с грубейшими нарушениями выборного законодательства и большинство членов комиссии работают на должностях в местных администрациях и полностью подчинены главе администрации.
Медиакорсеть сегодня на пресс-конференции попросила высказать свою точку зрения на эти жалобы председателя ЦИК Башкирии Хайдара Валеева.
- Есть норма в федеральном законе № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», что не менее половины членов ТИКов могут составлять государственные и муниципальные служащие, и никаких нарушений законодательства при формировании комиссий не допущено, - сказал Хайдар Валеев.
В свою очередь секретарь Центризбиркома Башкирии Марина Долматова отметила, что в Кумертау в местном ТИКе только ее председатель является муниципальным служащим. А по мнению заместителя председателя ЦИК РБ Наили Алтыновой, все эти обращения граждан - своего рода предвыборные технологии, которые ставят цель в какой-то степени внести нервозность в работу избирательных комиссий.
Руководители ЦИК Башкирии не заметили, что в том же Кумертау многие члены ТИК так или иначе связаны с администрацией города и подконтрольны главе администрации Кумертау – члену партии «Единая Россия». Такая же картина наблюдается и в других городах и районах Башкирии.