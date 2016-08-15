Хайдар Валеев: В избиркомах служащие находятся по закону

В свою очередь секретарь Центризбиркома Башкирии Марина Долматова отметила, что в Кумертау в местном ТИКе только ее председатель является муниципальным служащим. А по мнению заместителя председателя ЦИК РБ Наили Алтыновой, все эти обращения граждан - своего рода предвыборные технологии, которые ставят цель в какой-то степени внести нервозность в работу избирательных комиссий.