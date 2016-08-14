Футбольный клуб «Уфа» выбрал самую привлекательную болельщицу

Футбольный клуб «Уфа» подвел итоги конкурса «Мисс ФК Уфа-2016», самой привлекательной и преданной болельщицей клуба стала Нурия Мурзагильдина, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
Напомним, что из двадцати претенденток в финал конкурса прошло семь участниц. Все они были удостоены отдельной номинации:
Первая вице-мисс - Диана Кузьмина.
Мисс привлекательность - Наталья Самигуллина.
Мисс очарование - Алия Хусаинова.
Мисс грация - Анна Султангирова.
Мисс обаяние - Диана Шафиева.
Мисс зрительских симпатий - Карина Саитова.
Конкурс стартовал с отборочного этапа, который преодолели два десятка преданных болельщиц Футбольного клуба «Уфа».
- Мисс ФК «Уфа»-2016 Нурия Мурзагильдина отправится защищать цвета клуба на традиционном конкурсе красоты «Мисс Премьер-Лига», - сообщили в пресс-службе клуба. - Футбольный клуб «Уфа» поздравляет всех участниц конкурса, и ждем наших прекрасных болельщиц на зрительских трибунах стадиона «Нефтяник». Награждение финалисток конкурса состоится в ближайшее время, подробности смотрите на ФК Уфа-ТВ.