Футбольный клуб «Уфа» выбрал самую привлекательную болельщицу

Мисс очарование - Алия Хусаинова.

Мисс грация - Анна Султангирова.

Мисс обаяние - Диана Шафиева.

Мисс зрительских симпатий - Карина Саитова.



Конкурс стартовал с отборочного этапа, который преодолели два десятка преданных болельщиц Футбольного клуба «Уфа».



- Мисс ФК «Уфа»-2016 Нурия Мурзагильдина отправится защищать цвета клуба на традиционном конкурсе красоты «Мисс Премьер-Лига», - сообщили в пресс-службе клуба. - Футбольный клуб «Уфа» поздравляет всех участниц конкурса, и ждем наших прекрасных болельщиц на зрительских трибунах стадиона «Нефтяник». Награждение финалисток конкурса состоится в ближайшее время, подробности смотрите на ФК Уфа-ТВ.