Жители микрорайона Глумилино в Уфе жалуются на запах газа в воздухе

Житель Глумилино Радис Курбангалеев обратился с жалобой в администрацию Уфы. Его возмутил запах газа, который, по его словам, ощущали вчера жители микрорайона.
- 11 августа произошел крупный выброс химичеких отходов в воздух, - пишет уфимец в жалобе. - В 2.45 по местному времени этот газ добрался до Глумилино. Мы задыхаемся, так жить нельзя.Многие люди в это время спят и не знают, что в это время дышат химикатами.
От имени жителей микрорайона Курбангалеев требует от городских властей перенести все опасные предприятия на безопасное расстояние от населенных пунктов. Кроме того, он настаивает на том, чтобы виновные были оштрафованы, а предприятия обязали публиковать в СМИ расписания выбросов не менее чем за сутки.
В минэкологии республики сообщили, что информацией о факте выбросов не обладают, так как в ведомство такая жалоба не поступала. В администрации города на официальный запрос «Медиакорсети» к моменту выхода публикации комментарий не предоставили.