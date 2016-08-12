Жители микрорайона Глумилино в Уфе жалуются на запах газа в воздухе

- 11 августа произошел крупный выброс химичеких отходов в воздух, - пишет уфимец в жалобе. - В 2.45 по местному времени этот газ добрался до Глумилино. Мы задыхаемся, так жить нельзя.Многие люди в это время спят и не знают, что в это время дышат химикатами.