Пассажирка рейса "Сочи - Уфа": самолет час кружил над городом

- Наша жёсткая посадка Сочи-Уфа , слава богу без жертв, но самолету конец, нам очень сильно повезло, - поделилась своими впечатлениями Олеся. - Это было словно в кино. Сначала мы час кружили над городом, из-за сильной грозы мы не могли приземлиться, видимость была плохая, из самолёта гроза казалась очень близкой, и было страшновато — вдруг она в нас попадёт. Потом самолёт крутило то влево, то вправо, и было ещё страшнее. Мы несколько раз пытались приземлиться, но снова поднимались. А когда решили идти на посадку — это было понятно, так как открылись шасси, но они странно открылись, как мне показалось, потому что они были как раз под нами. Далее мы начали снижаться, приземлились с ударом, видимо, скорость большая была, но позже был удар и нас начало заваливать на левое крыло. Дети начали орать и плакать, испугались, мы все испугались. Последовали сильные удары и тряска — в этот момент мы съехали в поле для торможения, потому что взлетная полоса закончилась.