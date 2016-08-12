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Пассажирка рейса "Сочи - Уфа": самолет час кружил над городом

12 августа 2016, 10:23
По словам пассажиров, из-за грозы самолет не смог нормально приземлиться.

Пассажиры рейса авиакомпании "КрасАвиа", следовавшего по маршруту "Сочи-Уфа" и выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, рассказали подробности «жесткой» посадки.

ИА «Медиакорсеть» публикует рассказ о происшествии одной из пассажирок рейса Олеси Дудниковой:

- Наша жёсткая посадка Сочи-Уфа , слава богу без жертв, но самолету конец, нам очень сильно повезло, - поделилась своими впечатлениями Олеся. - Это было словно в кино. Сначала мы час кружили над городом, из-за сильной грозы мы не могли приземлиться, видимость была плохая, из самолёта гроза казалась очень близкой, и было страшновато — вдруг она в нас попадёт. Потом самолёт крутило то влево, то вправо, и было ещё страшнее. Мы несколько раз пытались приземлиться, но снова поднимались. А когда решили идти на посадку — это было понятно, так как открылись шасси, но они странно открылись, как мне показалось, потому что они были как раз под нами. Далее мы начали снижаться, приземлились с ударом, видимо, скорость большая была, но позже был удар и нас начало заваливать на левое крыло. Дети начали орать и плакать, испугались, мы все испугались. Последовали сильные удары и тряска — в этот момент мы съехали в поле для торможения, потому что взлетная полоса закончилась.

- На фото и видео видно, что прямо у носа самолёта проходит асфальтная дорога для транспорта, а если б мы ударились пузом об неё, то страшно подумать, что могло бы быть... Молились, я думаю, все и боженька нас уберег - рейс KL-501 самолет RA-42340. Пилот -молодец, все таки смог посадить самолёт, - заключила Олеся.

Напомним, что пассажирский самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", прилетевший сегодня утром из Сочи в Уфу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 118 пассажиров. Все своевременно были эвакуированы, никто не пострадал.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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