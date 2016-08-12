Информация о средних зарплатах педагогов вызвала ропот среди учителей

- По данным, которыми мы располагаем, на март этого года, средняя зарплата работников дошкольного образования составила 25 тысяч рублей, а школьного - более 31 тысячи, - сообщила Огородова. - В дальнейшем мы планируем повышение зарплаты на уровне 110-115% от средней заработной платы по региону. Опыт развитых стран показывает, что именно такой уровень оплаты делает работу педагогов престижной.

Как только замминистра озвучила данные по зарплатам, по залу пронесся ропот. Было заметно, что башкирские педагоги с такой информацией категорически не согласны.

- Конечно, это нереальные цифры, зарплаты намного ниже, - усмехнулась одна из участниц совещания в разговоре с корреспондентом «Медиакорсети». - Я работаю в школе на две ставки, и у меня выходит 19 тысяч, оклад - чуть более восьми тысяч. Есть учителя, у которых выше категория, тоже на две ставки работают, они получают чуть за двадцать. Поэтому каждый раз, когда мы слышим такое от чиновников, мы сами смеемся.