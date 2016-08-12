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Хамитов: Некоторые детсады и школы в Башкирии пустуют

12 августа 2016, 15:32
Глава региона считает, что в предыдущие годы средства на образования зачастую расходовались нерационально.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня выступил на республиканском августовском совещании по образованию. Одним из главных тезисов в его выступлени стало нерациональное использование бюджетных средств, направленных в отрасль. Это касается, в том числе строительства в регионе школ и детских садов.
- В регионе построены десятки детских садов, но в 40 муниципальных образованиях около 30% детей не посещают детский сад, хотя места есть, - отметил Хамитов. - При этом районы продолжают настаивать на выделении средств для строительства новых. Но надо строить там, где есть реальная необходимость.
Аналогичная ситуация, по словам Хамитова, сложилась и со школами. В регионе планируется ввести еще 90 тысяч учебных мест, однако есть и такие, которые пустуют. Это касается сельских школ, которые были построены в предыдущие годы.
- 10 новых школ в регионе пустые, 40 - полупустые, - сообщил Хамитов. - Это означает, что их строили ради того, чтобы строить. Такое разбазаривание средств недопустимо, они должны использоваться рационально.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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