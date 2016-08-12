Хамитов: Некоторые детсады и школы в Башкирии пустуют

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня выступил на республиканском августовском совещании по образованию. Одним из главных тезисов в его выступлени стало нерациональное использование бюджетных средств, направленных в отрасль. Это касается, в том числе строительства в регионе школ и детских садов.

- В регионе построены десятки детских садов, но в 40 муниципальных образованиях около 30% детей не посещают детский сад, хотя места есть, - отметил Хамитов. - При этом районы продолжают настаивать на выделении средств для строительства новых. Но надо строить там, где есть реальная необходимость.

Аналогичная ситуация, по словам Хамитова, сложилась и со школами. В регионе планируется ввести еще 90 тысяч учебных мест, однако есть и такие, которые пустуют. Это касается сельских школ, которые были построены в предыдущие годы.

- 10 новых школ в регионе пустые, 40 - полупустые, - сообщил Хамитов. - Это означает, что их строили ради того, чтобы строить. Такое разбазаривание средств недопустимо, они должны использоваться рационально.