mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Стерлитамаке ребенок выпал с пятого этажа

11 августа 2016, 11:43
Он прислонился к москитной сетке.

Следственный комитет РФ по Башкирии организовал доследственную проверку по факту падения 4-х летнего ребенка с высоты 5 этажа многоэтажного жилого дома в Стерлитамаке, следует из сообщения ведомства.

Несчастный случай произошел вечером 10 августа в микрорайоне «Сода». По предварительным данным, пока мать мальчика готовила еду на кухне, а отец купал в ванной младшего ребенка, мальчик, предоставленный сам себе, с дивана забрался на подоконник и прислонился к москитной сетке открытого окна, которая не выдержала, и ребенок выпал. Мальчик скончался по дороге в больницу.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44