В Стерлитамаке ребенок выпал с пятого этажа

Несчастный случай произошел вечером 10 августа в микрорайоне «Сода». По предварительным данным, пока мать мальчика готовила еду на кухне, а отец купал в ванной младшего ребенка, мальчик, предоставленный сам себе, с дивана забрался на подоконник и прислонился к москитной сетке открытого окна, которая не выдержала, и ребенок выпал. Мальчик скончался по дороге в больницу.