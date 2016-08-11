Раиля Сарбаева сняли в Мелеузе

Настораживает и другой факт. Все баннеры Раиля Сарбаева были убраны с улиц города за день до приезда в Мелеуз главы Башкирии. Совпадение или нет, сказать трудно, но точно найдутся люди, которые объяснят это тем, что власти постарались, якобы, чтобы реклама Сарбаева не раздражала Рустэма Хамитова.