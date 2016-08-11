Раиля Сарбаева сняли в Мелеузе

В Мелеузе во вторник, 9 августа, с городских улиц исчезли баннеры, на которых были размещены агитационные материалы кандидата в депутаты Госдумы по Салаватскому избирательному округу Раиля Сарбаева. При этом баннеры были размещены в субботу, 6 августа. Администрация Мелеузовского района обосновала снятие баннеров тем, что рекламные конструкции были установлены и эксплуатировались без действующего разрешения.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов по этому поводу обратился к генеральному прокурору страны Юрию Чайке и первому заместителю руководителя администрации президента России Вячеславу Володину (копии писем имеются в редакции). В своих письмах Шагимуратов обращает внимание, что спорные рекламные конструкции находились на своих местах значительное время, однако, предписание появилось именно тогда, когда на них были размещены печатные агитационные материалы кандидата.
- Предвыборная борьба, как на это указал президент России Владимир Путин, является борьбой идей, что полностью исключает самую мысль о вовлечении административного ресурса в нее. Борьба идей оборачивается полной профанацией, когда одни из ее участников не допускаются до публичного пространства, когда им чинятся препятствия на пути донесения своих взглядов до избирателя, - говорится в обращении Константина Шагимуратова.
При этом в снятии баннеров с агитматериалами Раиля Сарбаева представитель «Справедливой России» обвиняет главу администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Он, по мнению автора письма, преследовал цель затруднить контакт кандидата с избирателями и применил свой административный ресурс, который причинил наибольший вред проводимой кандидатом Сарбаевом агитационной кампании.
Настораживает и другой факт. Все баннеры Раиля Сарбаева были убраны с улиц города за день до приезда в Мелеуз главы Башкирии. Совпадение или нет, сказать трудно, но точно найдутся люди, которые объяснят это тем, что власти постарались, якобы, чтобы реклама Сарбаева не раздражала Рустэма Хамитова.