Рафис Кадыров: «Я вернулся в республику, чтобы победить»

Нынешняя избирательная кампания в парламент страны набирает свои обороты. Главной интригой предстоящих выборов является борьба в одномандатных округах, где на депутатские мандаты претендуют известные люди. Один из харизматичных кандидатов – бывший руководитель банка «Восток» Рафис Кадыров. Накануне он встретился с журналистами в ИА «Башинформ» и сразу поздравил всех с тем, что впервые за последние 12 лет в стране проходят демократические выборы. По его мнению, сама жизнь заставила власть пойти на такой шаг. Назрела необходимость в приходе в Госдуму новых людей. Рафис Кадыров не стал называть истинную причину, почему он решил баллотироваться именно по Благовещенскому округу. Он лишь заметил, что в его жизни была трагическая история, связанная с этим регионом, когда он был на краю гибели.
Бывший банкир рассказал журналистам, почему он выбрал партию «Родина», по его словам, Кадыров побывал в центральных офисах главных политических партий и то, что он услышал там, возмутило его до глубины души.
- Первым делом я пришел в КПРФ. Мне там обрадовались, сказали, что могут поставить в список на место, которое на 100% позволит попасть в Госдуму. Правда тут же означили и ценник – 7 миллионов долларов, - отметил Рафис Кадыров.
Правда, кандидат в депутаты Госдумы подчеркнул, что в этом могла быть и доля посредников. Свой поход по партиям Кадыров продолжил у «Коммунистов России». Здесь ему цену за входной билет в парламент назвали поменьше – 50 миллионов рублей. Такая же картина наблюдалась и во всех остальных партиях. У каждого была своя такса.
- Как с таким отношением к выборам можно идти и просить население голосовать за партию? Это уже не выборы, а профанация какая то, - сказал политик.
Единственной партией, где у Кадырова не попросили денег и даже были удивлены такому вопросу, стала партия «Родина», правда, там и сами финансово не обещали помочь.
- Я, конечно, согласился возглавить штаб партии в Башкирии и выдвинуть свою кандидатуру в качестве одномандатника от «Родины», которая выдвигает разумные патриотические идеи.
Рафис Кадыров не сомневается, что выборы в Башкирии будут подтасованы.
- Когда я был в Кремле, один высокопоставленный чиновник мне сказал, что Башкирия во время избирательных кампаний имеет коэффициент 0,6. Такой же, как у Чечни. И пояснил свои слова. Суть в том, что на 100 проголосовавших за партию «Единая Россия» 60 человек приписывают. И наоборот. У другой партии из ее 100 голосов отнимают 60. Такая простая арифметика. О каких честных выборах в республике может идти речь, если даже в Кремле спокойно говорят об этом, - возмущается Кадыров. – Только активность избирателей поможет избежать массовой фальсификации на избирательных участках. Если на выборы придет всего 10-15% избирателей, остальные 60% просто припишут.
Как считает кандидат в депутаты российского парламента, фактически члены УИКов и ТИКов совершают уголовные преступления, хотя Кадыров может понять, почему они идут на такой шаг.
- Люди хотят жить спокойно, не потерять свою работу, не вступать в конфликт с местной властью. Пока не поменяем сознание у людей, мы все так и будем жить в рабстве. Учителя после работы пойдут подрабатывать в публичный дом, врачи будут проводить нелегальные операции. Кому нужна такая жизнь? Поэтому надо приходить на участки и голосовать, – сказал Кадыров.
При этом он считает, что ему в этот раз, может, и не удастся победить, но в ближайшие 40 дней бывший банкир намерен провести не менее 500 встреч с избирателями и рассказать всю правду о том, что есть в собственности у народа Башкирии и кто ее у них украл.
- Сколько бы не воровали, сколько бы не обманывали, справедливость всегда восторжествует. Вот увидите. Все будет возвращено. А кто совершал преступления, или умрет по своей старости, или умрет в тюрьме. Другого пути нет. Я поэтому приехал. У народа республики украли более 650 предприятий, 200 из которых с контрольным пакетом акций. Более 50% принадлежит населению Башкирии, а кто-то на эти акции пока себе замки строит. Но рано или поздно мы все это вернем, - с уверенностью сказал Рафис Кадыров.
Отказ в регистрации партии «Родина» на выборах в Уфимский горсовет Кадыров считает происками городской администрации.
На пресс-конференции Рафис Фаизович опроверг расхожее в определенных кругах сравнение ЧИФ «Восток» с финансовой пирамидой:
- МММ было целенаправленным и сознательным преступлением против экономики России. Реклама МММ шла по первому каналу. А это государственное телевидение, которому люди верили по советской привычке. МММ была частью программы разрушения экономики. Наиболее крупным инвестором всегда является население страны. Во всех развитых государствах средства населения – это главный инвестиционный ресурс. У нас же людей целенаправленно отучили инвестировать в производство. В России сотни тысяч частных инвесторов, а в Китае 150 миллионов. Китайское экономическое чудо связано с тем, что население инвестирует собственные средства в национальное производство.
ЧИФ «Восток» не забирал деньги у населения. Мы работали с приватизационными чеками. Моя задача заключалась в том, чтобы на инвестиционные чеки ЧИФ покупал акции предприятий, которые должны были приносить дивиденды людям.
Российским олигархам придется нести ответственность и возвращать украденное. И уже есть такой прецедент – возвращение государству компании «Башнефть».
Себя Рафис Кадыров считает мечтателем, который уверен в светлом будущем России, население которого заслуживает лучшей участи, чем сейчас.