Рафис Кадыров: «Я вернулся в республику, чтобы победить»

Нынешняя избирательная кампания в парламент страны набирает свои обороты. Главной интригой предстоящих выборов является борьба в одномандатных округах, где на депутатские мандаты претендуют известные люди. Один из харизматичных кандидатов – бывший руководитель банка «Восток» Рафис Кадыров. Накануне он встретился с журналистами в ИА «Башинформ» и сразу поздравил всех с тем, что впервые за последние 12 лет в стране проходят демократические выборы. По его мнению, сама жизнь заставила власть пойти на такой шаг. Назрела необходимость в приходе в Госдуму новых людей. Рафис Кадыров не стал называть истинную причину, почему он решил баллотироваться именно по Благовещенскому округу. Он лишь заметил, что в его жизни была трагическая история, связанная с этим регионом, когда он был на краю гибели.