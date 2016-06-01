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Николай Прохоркин о переходе в СКА: Хочу перейти в СКА не из-за денег

1 июня 2016, 11:03
Игрок "Салавата Юлаева" Николай Прохоркин принял предложение от петербургского "СКА".

По словам самого хоккеиста, предложение от «СКА» очень заманчивое, но деньги - не самое главное.

- Хочу перейти в СКА не из-за финансов. Переезд в Петербург мог состояться и два года назад, и в прошлом году. Руководители СКА давали понять, что хотели бы видеть меня в команде. Сейчас тоже было хорошее предложение, которое наложилось на моё личное желание играть в СКА. Очень доволен, что СКА снова на меня вышел, и этот трансфер близок к завершению – осталось только дождаться официального ответа от Уфы, - рассказал Николай Прохоркин корреспонденту championat.com. - Деньги в данном случае – технический момент: это возможность сделать переход реальным. Для меня главное – хоккей, нужно показывать хорошую игру. Тем более говорят, что главным тренером СКА может стать Олег Знарок, а поработать под началом наставника сборной вдвойне важно: можно показать себя и получить шанс сыграть на чемпионате мира и Олимпийских играх.

Напомним, Николай Прохоркин провёл за уфимский клуб 74 встречи, в которых набрал 43 очка.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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