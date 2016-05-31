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В Башкирии осудили бывших адвоката и полицейского

31 мая 2016, 18:54
Бывший заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Туймазинскому району 47-летний Виктор Денисов и бывший адвокат 44-летний Александр Мындря осуждены по двум статьям: «Получение взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве».

В 2014 году Денисов через адвоката предложил преступнику закрыть возбужденное на него уголовное дело. Мужчина пообещал отдать 160 тысяч рублей, если все материалы уничтожат, однако отдал половину суммы. Во время передачи денег задержали обоих подозреваемых.

Денисов получил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с запретом работы на гос. службе сроком на три года и лишением звания «Подполковник юстиции».

Мындря заплатит штраф 1 миллион 120 тысяч рублей. Он также лишился прав адвокатской деятельности сроком на три года.

- Полицейский был задержан в августе 2014 года, после задержания руководством МВД Башкирии была инициирована проверка, по результатам которой он был уволен в октябре 2014 года, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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