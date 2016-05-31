Мэр Уфы Ирек Ялалов раскритиковал горожан за вандализм

- Это обычное явление нашего города, - недовольно комментрровал Ирек Ялалов. - Пожалуйста, вот творчество народа в наших переходах. Вот любимое наше национальное занятие (разрушенные ограды на могилах - прим.ред.)

- Пятый год я работаю, и пятый год такое продолжается, - возмутился Ялалов. - Унас любят критиковать: коммунальщики плохие, строители плохие, учителя плохие, врачи плохие. А из кого тогда состоит гордость города? Это все только небольшая доля того, что есть. Люди, которые работают в благоустройстве, у них руки опускаются. Человек выходит на работу, а скамейка перевернута. Попробуйте поработать в таком режиме!