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Мэр Уфы Ирек Ялалов раскритиковал горожан за вандализм

31 мая 2016, 09:20
Сегодня на утренней планерке в мэрии Уфы Ирек Ялалов возмутился тем, что в городе не прекращаются факты вандализма. Порочную практику, по его словам, не удается прекратить все годы его работы на посту сити-менеджера. Участникам оперативного совещания был представлен фотоотчет по актам вандализма. Чиновникам показали множество разбитых и поцарапанных скамеек, разрушенных оград, исписанных каменных стен.

- Это обычное явление нашего города, - недовольно комментрровал Ирек Ялалов. - Пожалуйста, вот творчество народа в наших переходах. Вот любимое наше национальное занятие (разрушенные ограды на могилах - прим.ред.)
- Пятый год я работаю, и пятый год такое продолжается, - возмутился Ялалов. - Унас любят критиковать: коммунальщики плохие, строители плохие, учителя плохие, врачи плохие. А из кого тогда состоит гордость города? Это все только небольшая доля того, что есть. Люди, которые работают в благоустройстве, у них руки опускаются. Человек выходит на работу, а скамейка перевернута. Попробуйте поработать в таком режиме!

Ялалов подчеркнул, что все показанное не относится к проведенному недавно фестивалю "Сердце Евразии". Этот праздник, по его мнению, прошел на очень высоком уровне, и горожане вели себя цивилизованно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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