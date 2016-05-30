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Сегодня Уфа простится с бывшим директором телеканала "Вся Уфа"

30 мая 2016, 10:29
Ушёл из жизни Айдар Абдуллин, долгое время возглавлявший телеканал «Вся Уфа».

Айдар Абдуллин посвятил свою жизнь работе в средствах массовой информации, в разные годы возглавлял телеканалы «СТС-Уфа» и «Вся Уфа», был одним из основателей «Рекламной газеты», и руководил одной из уфимских радиостанций. Муниципальный телеканал "Вся Уфа" он возглавлял с июня 2012 по июнь 2015 года.

Прощание с Айдаром Абдуллиным пройдёт сегодня в 13:30 по адресу Менделеева, 1, сообщили его коллеги. В январе 2016 года Айдар отметил свое 50-летие.

Редакция информагентства «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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