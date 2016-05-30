Сегодня Уфа простится с бывшим директором телеканала "Вся Уфа"

Айдар Абдуллин посвятил свою жизнь работе в средствах массовой информации, в разные годы возглавлял телеканалы «СТС-Уфа» и «Вся Уфа», был одним из основателей «Рекламной газеты», и руководил одной из уфимских радиостанций. Муниципальный телеканал "Вся Уфа" он возглавлял с июня 2012 по июнь 2015 года.