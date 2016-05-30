mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Немецкий защитник Нойштедтер получил российский паспорт

30 мая 2016, 16:19
Роман Нойштедтер, вошедший в состав российской сборной по футболу накануне чемпионата Европы, получил российский паспорт. Сообщение об этом появилось на официальной странице сборной России в Твиттере.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении немецкому футболисту российского гражданства. А игрок отказался от немецкого паспорта. Таким образом, Нойштедтер стал вторым натурализованным игроком российской сборной – после бразильского вратаря Гильерме, который получил российское гражданство в ноябре 2015 г.

Справка. 28-летний Роман Нойштедтер родился в Днепропетровске, выступает за немецкий клуб «Шальке». Футболист провел два товарищеских матча за сборную Германии. Теперь футболист находится на сборах в составе сборной России.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48