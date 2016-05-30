Немецкий защитник Нойштедтер получил российский паспорт

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении немецкому футболисту российского гражданства. А игрок отказался от немецкого паспорта. Таким образом, Нойштедтер стал вторым натурализованным игроком российской сборной – после бразильского вратаря Гильерме, который получил российское гражданство в ноябре 2015 г.
Справка. 28-летний Роман Нойштедтер родился в Днепропетровске, выступает за немецкий клуб «Шальке». Футболист провел два товарищеских матча за сборную Германии. Теперь футболист находится на сборах в составе сборной России.