В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» завершится гала-концертом

Это мероприятие для тех, кто хочет уловить самую суть фестиваля.
В этот вечер на сцене появятся Молодежный симфонический оркестр, прозвучат лучшие номера проектов «UFA-Kuraifest» и «Урал моно», а также зрители увидят хэдлайнеров обоих вечеров «Этноночи»: молдавскую группу «Zdob si Zdub», российскую электронную группу «Ива́н Купа́ла» (Москва), фолк-проект «АЛЁNА», музыкальный проект «Нapanasasa» (г.Алматы, Казахстан) группа «Алдаспан» (Казахстан), «Намгар» (Бурятия), Юлиану Кривошапкину (Республика Саха, Якутия), наших земляков – фолк-проект «Катя Ямщикова» и флагмана этнической музыки Башкортостана - этно-рок группу «Аргымак».
Также на сцене выступят дуэт Тельман Гужевский – Андрей Лешуков и вокалисты из Азербайджана: Жупар Габдуллина и Ильхам Назаров.
Начало действа в 20:00. Вход абсолютно свободный.