В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» завершится гала-концертом

Сегодня, 29 мая, в Уфе закончится крупнейший международный фестиваль «Сердце Евразии». В связи с этим событием в амфитеатре Конгресс-холла пройдет большой гала-концерт. В программе – самые яркие участники фестиваля.