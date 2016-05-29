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В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» завершится гала-концертом

29 мая 2016, 10:13
Сегодня, 29 мая, в Уфе закончится крупнейший международный фестиваль «Сердце Евразии». В связи с этим событием в амфитеатре Конгресс-холла пройдет большой гала-концерт. В программе – самые яркие участники фестиваля.

Это мероприятие для тех, кто хочет уловить самую суть фестиваля.

В этот вечер на сцене появятся Молодежный симфонический оркестр, прозвучат лучшие номера проектов «UFA-Kuraifest» и «Урал моно», а также зрители увидят хэдлайнеров обоих вечеров «Этноночи»: молдавскую группу «Zdob si Zdub», российскую электронную группу «Ива́н Купа́ла» (Москва), фолк-проект «АЛЁNА», музыкальный проект «Нapanasasa» (г.Алматы, Казахстан) группа «Алдаспан» (Казахстан), «Намгар» (Бурятия), Юлиану Кривошапкину (Республика Саха, Якутия), наших земляков – фолк-проект «Катя Ямщикова» и флагмана этнической музыки Башкортостана - этно-рок группу «Аргымак».

Также на сцене выступят дуэт Тельман Гужевский – Андрей Лешуков и вокалисты из Азербайджана: Жупар Габдуллина и Ильхам Назаров.

Начало действа в 20:00. Вход абсолютно свободный.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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