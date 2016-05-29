В Башкирии более половины рынка ритуальных услуг находится в тени

После того, как в апреле прошлого года МУП КСО возглавил Руслан Кинзекеев, начались беспорядки - считает исполнительный директор ассоциации «Башритуал» Вениамин Серебренников. – До этого 27 лет комбинат работал без каких-либо нарушений. Кинзикеев аффилирован с 7 городскими ритуальными салонами под названием «Щит» и «Ангел», которыми владеет его жена. Всего по республике их 20. В трех салонах КСО, которые находятся в ведении города, отсутствует информация о том, что родственники умершего имеют право похоронить его по гарантированному перечню услуг бесплатно. Таким образом создается ситуация, в которой люди не знают о своем праве.