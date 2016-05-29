В Башкирии более половины рынка ритуальных услуг находится в тени

Большинство ритуальных салонов в республике предпочитают не раскрывать финансовую отчетность. В Башкирии, по данным «СПАРК Интерфакс», на сегодня зарегистрировано 42 компании. Финансовые показатели раскрывают лишь 20. Из них лишь у 15 представлены данные за 2014 год. Общая выручка этих компаний – около 78 миллионов рублей.
В республике ежегодно умирают десятки тысяч человек. В 2014 году, например,эта цифра составила 53 509 человек. За похороны каждого из них родственники вынуждены платить немалые деньги. Хотя по закону это можно сделать бесплатно – согласно ФЗ № 8. В Уфе прокуратура недавно выявила грубое нарушение со стороны похоронного комбината – МУП КСО. Работы по погребению не были включены в муниципальное задание предприятия, поэтому и финансирования никакого не было.
Между тем на каждого человека государство должно выделять 17 тысяч рублей. Шесть тысяч рублей из этой суммы выделяет Пенсионный фонд, оставшиеся деньги выплачиваются из муниципального бюджета. На эту сумму предоставляется место для могилы, покупается дешевый гроб, два венка, предоставляется катафалк, осуществляется вынос покойника из дома и непосредственно само погребение.
В реальности все до последней копейки оплачивают родные и друзья умерших. А сумма эта не такая уж маленькая. Например, в Уфе похоронить человека в среднем стоит 25 тысяч рублей. В зависимости от пожеланий родных умершего эта сумма может возрасти в несколько раз.
На сайте первого попавшегося ритуального салона (ритуальная служба «Обряд» - прим.ред.) озвучена минимальная цена – 14,5 тысяч рублей. Пенсионерам скидка – 6 тысяч рублей. Однако по телефону озвучивают уже другую информацию.
- Ориентироваться стоит на 25 тысяч, - говорит сотрудник салона. – Копка могилы 5250, оставшиеся 20 тысяч - все остальное. Сюда входит вынос тела, гроб, катафалк, доставка. Все необходимые документы мы оформим сами.
- А как же скидка?
- Это я вам говорю уже со скидкой.
Звонки в другие ритуальные службы показывают, что первый салон оказался самым дешевым.
- Стоимость базовых услуг у нас 15200 рублей, - говорят в другом салоне (сеть «Ангел» - прим.ред.). – Товар оплачивается отдельно. Самый простой гроб, обтянутый ситцем, стоит 2200 рублей, бархатный - 3600, деревянный - 16 тысяч. Крест самый простой - 1950 рублей, дубовый - 3000, металлический - 3500.
Звонить и в первом, и во втором салоне предлагают в любое время.
- Мы работаем круглосуточно, без перерывов, звоните сразу, как только это случится, - продолжает сотрудница. – Все документы вам сделаем, вам нужно только справку от врача и паспорт. Никуда не звоните: ни в скорую, ни в милицию, иначе у вас будет много волнений лишних.
Похоронить человека по мусульманскому обряду обойдется несколько дешевле. Дело в том, что, хотя мусульман и хоронят без гроба, тело в морге без него получить невозможно. Поэтому родным мусульманина приходится оплачивать базовый набор услуг, покупать гроб, а также доски, которыми покрывают тело в могиле. Кроме того нужно доплачивать за подкоп: ниша сбоку от самой могилы шириной в полметра и длиной чуть больше двух метров.
- Доски обойдутся в 1700, копка могилы- 5250 плюс подкоп, - поясняют в следующем ритуальном салоне («Альфа»). – Общая сумма с доставкой, выносом - примерно 25 тысяч. Ограду если хотите - 2700, памятник от 2100 и больше. Скидку сделаем 10%.
Похоронить же бесплатно не получится. В городском комбинате специального обслуживания корреспонденту «Медиакорсети» на вопрос о возможности бесплатных похорон прямо не ответили. Девушка, взявшая трубку, дала телефон одного из ритуальных салонов КСО.
Тот же вопрос был задан сотруднице магазина.
- Бесплатно мы хороним только безродных, - заявила сотрудница салона.
- Почему безродных?Мы прочитали в интернете, что город обязан хоронить бесплатно.
- Бесплатно в нашей жизни ничего не бывает. Вы представляете - за шесть тысяч похоронить человека можно?
- Но ведь прокуратура пишет.
На этом связь, по непонятным причинам, прервалась.
К слову, муниципальные ритуальные салоны имеют самую большую выручку:
- МУП КСО Уфы заработал 12,5 миллиона рублей (данные за 2012 год – прим.ред),
- МБУ КСОН Стерлитамака – 52,5 миллиона (данные за 2012 год – прим.ред.),
- МУП «Ритуал» Белебея – 13 миллионов (данные за 2014 год – прим.ред. ),
- МУП «Ритуал» Салавата – 9,1 миллиона (данные за 2014 год – прим.ред.),
Почему же в этой сфере творится беспорядок, и граждане не могут похоронить умерших родственников бесплатно, непонятно. В частности, в Уфе проблема – скорее в конкретном руководители, считают участники рынка.
После того, как в апреле прошлого года МУП КСО возглавил Руслан Кинзекеев, начались беспорядки - считает исполнительный директор ассоциации «Башритуал» Вениамин Серебренников. – До этого 27 лет комбинат работал без каких-либо нарушений. Кинзикеев аффилирован с 7 городскими ритуальными салонами под названием «Щит» и «Ангел», которыми владеет его жена. Всего по республике их 20. В трех салонах КСО, которые находятся в ведении города, отсутствует информация о том, что родственники умершего имеют право похоронить его по гарантированному перечню услуг бесплатно. Таким образом создается ситуация, в которой люди не знают о своем праве.
Ситуацией на рынке ритуальных услуг недавно заинтересовались в антимонопольном ведомстве Башкирии. Руководитель УФАС по РБ Зульфира Акбашева в частности заявила, что в администрацию Уфы будет направлен запрос о ситуации на Северном кладбище (неизвестная фирма там торгует землей и навязывает свои услуги за похороны в отдельном секторе).
Недавно состоялось заседание экспертного совета УФАС по РБ. И частные, и муниципальные службы, по словам местных жителей, повсеместно навязывают свои услуги. Между ними случаются и конфликты. Так, в Белорецке, недавно муниципалы огородили территорию на кладбище, перестав пускать туда частников.
Сейчас в Башкирии уповают на принятие нового закона о похоронной деятельности. Работа над ним в Госдуме активизировалась после массовой драки на Хованском кладбище в Москве 14 мая. Она произошла между представителями нескольких национальных диаспор из-за разделения территорий. В результате три человека были убиты и 26 получили ранения. В Башкирии таких конфликтов пока, к счастью, не случалось. Но что творится в этой сфере, до конца пока не понимает никто.