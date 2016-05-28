Юрий Шевчук: "Рустэм нам показывал, что для музыканта самое главное"

Прощание с умершим 27 мая от тяжелого онкологического заболевания блюзовым и рок-гитаристом, участником первого состава группы ДДТ по православному чину погребения состоялось в полдень, 28 мая, в Свято-Сергиевском кафедральном соборе Уфы. Само погребение прошло на Южном кладбище Уфы.
Прощаясь с Рустэмом Николаевичем, его друзья, поклонники и соратники отметили его исключительную доброту, большую любовь к гитарной музыке и гармонии. В частности, лидер-основатель группы ДДТ Юрий Шевчук подчеркнул:
- Вместе с тобой, Рустик, мы прощаемся с целой эпохой, которая вобрала в себя нашу юность, улицу Ленина, гитары, рок-н-ролл. Прости, что мы не смогли тебя спасти, хотя и старались. Каждый свой приезд в Уфу я созванивался первым с Рустэмом Асанбаевым, он мне рассказывал все новости. Удивительно добрый человек, никому не завидовал. Любил только музыку, гитары. Человек был со стержнем, и он всегда нам показывал немножко, что для музыканта главное - не слава, не хит-парады, а просто играть блюз, искать гармонию. Спасибо тебе за то, что ты для нас сделал, за наши репетиции, совместную творческую работу. Царствия тебе небесного! - сказал музыкант, осенив себя крестным знамением.
Прощание с музыкантом неоднократно прерывалось аплодисментами. Неожиданно для жаркого летнего дня, в финале гражданской панихиды начал накрапывать дождь, продолжительностью в несколько минут, в толпе рок-н-рольщиков вспомнили хит группы Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain? и ДДТ-шный хит со словами "Грянул майский дождь" и этот момент так точно совпал с закрытием крышки гроба после завершения траурных речей, что сомневающихся в том, что "Рустик прощает всех нас и прощается с нами" не осталось.
Сестра Рустэма Асанбаева Альфия Николаевна зачитала провожающим правительственную телеграмму соболезнования от органов государственной власти Республики Башкортостан, которую направил в адрес сестёр и сына Николая Рустэмовича, тёзка гитариста - глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Это также было встеречно аплодисментами.
По инициативе молодого музыканта Майка из группы "Крутые скалы", поддержанной Ринатом "Доцентом" Биляловым, в память ушедшего гитариста, осенью будет организован рок-блюз-концерт.
Желающие навестить могилу Рустэма "Бабая" Асанбаева, в ближайшее тысячелетие смогут сделать это, найдя его могилу на Южном кладбище Уфы, в квартале 246, в стороне, примыкающей к михайловскому сельскому кладбищу.
В бутлег-ролике ниже - фрагмент концерта в поддержку Рустэма Асанбаева, организованного его друзьями после известия о смертельном заболевании: музыканты первого состава ДДТ собрались, чтобы в оригинальном саунде исполнить два хита тридцатилетней давности - "Наполним небо добротой" и "We all live in Ufa", которые прозвучали 5 февраля 2016 года в РК "Огни Уфы"