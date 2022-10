Юрий Шевчук: "Рустэм нам показывал, что для музыканта самое главное"

Прощание с музыкантом неоднократно прерывалось аплодисментами. Неожиданно для жаркого летнего дня, в финале гражданской панихиды начал накрапывать дождь, продолжительностью в несколько минут, в толпе рок-н-рольщиков вспомнили хит группы Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain? и ДДТ-шный хит со словами "Грянул майский дождь" и этот момент так точно совпал с закрытием крышки гроба после завершения траурных речей, что сомневающихся в том, что "Рустик прощает всех нас и прощается с нами" не осталось.