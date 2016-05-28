Юрий Шевчук: "Рустэм нам показывал, что для музыканта самое главное"

- Вместе с тобой, Рустик, мы прощаемся с целой эпохой, которая вобрала в себя нашу юность, улицу Ленина, гитары, рок-н-ролл. Прости, что мы не смогли тебя спасти, хотя и старались. Каждый свой приезд в Уфу я созванивался первым с Рустэмом Асанбаевым, он мне рассказывал все новости. Удивительно добрый человек, никому не завидовал. Любил только музыку, гитары. Человек был со стержнем, и он всегда нам показывал немножко, что для музыканта главное - не слава, не хит-парады, а просто играть блюз, искать гармонию. Спасибо тебе за то, что ты для нас сделал, за наши репетиции, совместную творческую работу. Царствия тебе небесного! - сказал музыкант, осенив себя крестным знамением.