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Туристический поток на Ставрополье в 2016 году вырос на 5%

27 мая 2016, 18:37
Поток желающих посетить Ставрополье вырос с начала года почти на 5%.

Как сообщает Newstracker.ru, Ставропольский край уже посетило более 168,4 тыс.человек. Издание ссылается на сообщение пресс-службы краевого губернатора.

В сообщении уточнили, что Ставропольский край выбрали для отдыха и лечения примерно 1,3 млн.человек в прошлом году, что на 6,6% больше цифры за 2014 год.

В ряду наиболее популярных курортов находится Пятигорск. Город вошел в десять самых предпочитаемых мест отдыха, в которые едут российские семьи , имеющие детей. Приводятся результаты исследований, проводимых туристическим порталом.

Данный рейтинг был составлен, учитывая данные по бронированию гостиниц туристами, которые путешествуют самостоятельно с детьми.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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