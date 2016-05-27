Туристический поток на Ставрополье в 2016 году вырос на 5%

Как сообщает Newstracker.ru, Ставропольский край уже посетило более 168,4 тыс.человек. Издание ссылается на сообщение пресс-службы краевого губернатора.
В сообщении уточнили, что Ставропольский край выбрали для отдыха и лечения примерно 1,3 млн.человек в прошлом году, что на 6,6% больше цифры за 2014 год.
В ряду наиболее популярных курортов находится Пятигорск. Город вошел в десять самых предпочитаемых мест отдыха, в которые едут российские семьи , имеющие детей. Приводятся результаты исследований, проводимых туристическим порталом.
Данный рейтинг был составлен, учитывая данные по бронированию гостиниц туристами, которые путешествуют самостоятельно с детьми.