В Башкирии мать избила сына кочергой и выгнала на мороз

По данным следствия, 12 января 2016 года селянка вернулась домой в пьяном виде, избила своего старшего 11-летнего сына кочергой и 9-летнего сына руками. Потом выгнала обоих на 19-градусный мороз в неотапливаемый чулан без обуви и верхней одежды, откуда не выпускала их в течение нескольких минут. Из чулана дети прямиком отправились в погреб, который находится внутри дома.