mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мать избила сына кочергой и выгнала на мороз

25 мая 2016, 13:54
35-летняя безработная жительница села Акмурун Баймакского района Башкирии обвиняется по четырем статьям УК РФ. Следователи установили, что мама двоих детей жестоко с ними обращалась, закрывала их в погребе на длительное время, не обеспечивала едой и одеждой и неоднократно причиняла физическую боль.

По данным следствия, 12 января 2016 года селянка вернулась домой в пьяном виде, избила своего старшего 11-летнего сына кочергой и 9-летнего сына руками. Потом выгнала обоих на 19-градусный мороз в неотапливаемый чулан без обуви и верхней одежды, откуда не выпускала их в течение нескольких минут. Из чулана дети прямиком отправились в погреб, который находится внутри дома.

Женщина объяснила, что таким образом она воспитывает своих детей, наказывая их за проступки. По данным следствия, было установлено, что женщина не раз обращалась со своими детьми таким образом.

Теперь мать обвиняется по статьям "Причинение средней тяжести вред здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении малолетнего", "Оставление в опасности", "Незаконное лишение свободы двух малолетних детей" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".

- Детей у нее отобрали и передали в детский приют. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Баймакский районный суд, - сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44