В Башкирии мать избила сына кочергой и выгнала на мороз

По данным следствия, 12 января 2016 года селянка вернулась домой в пьяном виде, избила своего старшего 11-летнего сына кочергой и 9-летнего сына руками. Потом выгнала обоих на 19-градусный мороз в неотапливаемый чулан без обуви и верхней одежды, откуда не выпускала их в течение нескольких минут. Из чулана дети прямиком отправились в погреб, который находится внутри дома.
Женщина объяснила, что таким образом она воспитывает своих детей, наказывая их за проступки. По данным следствия, было установлено, что женщина не раз обращалась со своими детьми таким образом.
Теперь мать обвиняется по статьям "Причинение средней тяжести вред здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении малолетнего", "Оставление в опасности", "Незаконное лишение свободы двух малолетних детей" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
- Детей у нее отобрали и передали в детский приют. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Баймакский районный суд, - сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.