Три семьи депутатов парламента Башкирии заработали более 140 миллионов

Мы посчитали совместные задекларированные доходы супругов депутатов башкирского парламента. И вот что получилось.
Председатель правления «Башкомснаббанка» Флюр Галлямов за год заработал около 3,8 миллиона рублей, а его супруга - около 70 миллионов. Доход семьи в сравнении с 2014 годом вырос почти в три раза. Из имущества у мужа – участок в 1353 кв м, небольшая квартира, гараж и три нежилых помещения общей площадью 127 кв м. Большая часть недвижимости записана на жену. У нее четыре участка под ИЖС общей площадью около 7 тысяч кв м, три дома, две квартиры, гараж и девять нежилых помещений в 1,7 тысяч кв м. Примечательно, что ни одного автомобиля в семье нет. У депутата только прицеп ГРПР 8213.
Прямо противоположная ситуация – в семье гендиректора «Белстали» Рамиля Бигнова. Здесь все в руках мужа: он приносит основной доход и владеет всем имуществом. За прошлый год господин Бигнов заработал около 37 миллионов, а его супруга – всего 124 тысячи рублей. В собственности депутата – два участка в 2,3 тыс кв м, дом, объект незавершенного строительства и нежилое помещение в 1,6 тысяч кв м. У жены – лишь нежилое строение в 108 кв м. У мужа два автомобиля Nissan Murano и Урал 48071, а также автоприцеп-сортиментовоз 89662-0000010. У жены – гидроцикл Yamaha VX Gruizer и прицеп Х8982180080 АТ 2108.
На третьем месте по уровню доходов – гендиректор «Башспирта» Николай Князев. Его доход сложился на уровне около 30 миллионов. Почти всем имуществом он владеет совместно с супругой. У Князевых садовый и дачный участки в 14 соток, два участка под ИЖС, два жилых дома, один дачный домик, три квартиры, два гаражных бокса и нежилое помещение в 155 кв м. В личной собственности у депутата – садовый участок и две квартиры общей площадью около 138 кв м. На супруга также записан весь автопарк семьи: у него два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser HZJ76, снегоходы Bombardier LYNX и LYNX 69 YETI 600 33 ACE, а также вездеход «Итлан»