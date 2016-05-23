Три семьи депутатов парламента Башкирии заработали более 140 миллионов

Председатель правления «Башкомснаббанка» Флюр Галлямов за год заработал около 3,8 миллиона рублей, а его супруга - около 70 миллионов. Доход семьи в сравнении с 2014 годом вырос почти в три раза. Из имущества у мужа – участок в 1353 кв м, небольшая квартира, гараж и три нежилых помещения общей площадью 127 кв м. Большая часть недвижимости записана на жену. У нее четыре участка под ИЖС общей площадью около 7 тысяч кв м, три дома, две квартиры, гараж и девять нежилых помещений в 1,7 тысяч кв м. Примечательно, что ни одного автомобиля в семье нет. У депутата только прицеп ГРПР 8213.