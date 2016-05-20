mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Зульфира Акбашева разберется с навязыванием услуг на кладбище в Уфе

20 мая 2016, 16:56
В Уфе на Северном кладбище работает фирма, которая заключает договора с гражданами по уходу за могилами. Причем в рамках этих договоров с людей берут еще и деньги за землю, хотя она находится в собственности муниципалитета. Об этом шла речь сегодня в антимонопольной службе Башкирии.

Проблема была поднята сегодня на совещании в УФАС. Частная фирма заключает с родственниками умерших договоры, если они хотят похоронить своего близкого в отдельном секторе. Причем без этого документа люди часто не могут похоронить родных.

- Как же так получается, ведь земля государственная, вы этим фирмам землю в аренду что ли дали? - спросила представителя комбината спецобслуживания Уфы Марселя Латыпова руководитель УФАС по РБ Зульфира Акбашева. – Ведь это обязанности муниципалитета, вам такие деньги на содержание выделяются. Как они туда попадают? Это же государство в государстве получается!

- Мы облагораживаем территорию не на самих могилах, - заявил чиновник. – Это не совсем продажа.

- Это точно 11 статья (закона об антимонопольной деятельности - прим.ред.), - заявила руководитель УФАС. – Мы изучим эту тему, направим запрос в администрацию Уфы, это согласованные действия, по сути картель.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44