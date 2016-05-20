Зульфира Акбашева разберется с навязыванием услуг на кладбище в Уфе

Проблема была поднята сегодня на совещании в УФАС. Частная фирма заключает с родственниками умерших договоры, если они хотят похоронить своего близкого в отдельном секторе. Причем без этого документа люди часто не могут похоронить родных.
- Как же так получается, ведь земля государственная, вы этим фирмам землю в аренду что ли дали? - спросила представителя комбината спецобслуживания Уфы Марселя Латыпова руководитель УФАС по РБ Зульфира Акбашева. – Ведь это обязанности муниципалитета, вам такие деньги на содержание выделяются. Как они туда попадают? Это же государство в государстве получается!
- Мы облагораживаем территорию не на самих могилах, - заявил чиновник. – Это не совсем продажа.
- Это точно 11 статья (закона об антимонопольной деятельности - прим.ред.), - заявила руководитель УФАС. – Мы изучим эту тему, направим запрос в администрацию Уфы, это согласованные действия, по сути картель.