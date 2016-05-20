Зульфира Акбашева разберется с навязыванием услуг на кладбище в Уфе

- Как же так получается, ведь земля государственная, вы этим фирмам землю в аренду что ли дали? - спросила представителя комбината спецобслуживания Уфы Марселя Латыпова руководитель УФАС по РБ Зульфира Акбашева. – Ведь это обязанности муниципалитета, вам такие деньги на содержание выделяются. Как они туда попадают? Это же государство в государстве получается!