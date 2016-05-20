ОНФ: Дороги в башкирском Белорецке – одна сплошная яма

- Мы выявили выбоины глубиной от 15 до 30 см. Есть улицы, которые полностью испещрены небольшими, но очень опасными ямами. И такая ситуация для Белорецка является практически нормой. Во время рейда к нам подошли представители пожарной службы и пожаловались на то, что из- за плохих дорог при выездах на пожары они упускают драгоценное время, а дорогостоящая техника быстро выходит из строя, – прокомментировал эксперт ОНФ Ярослав Белов.