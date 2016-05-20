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ОНФ: Дороги в башкирском Белорецке – одна сплошная яма

20 мая 2016, 17:42
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии провели рейд по наиболее проблемным участкам дорог Белорецка. Они оценили качество дорожного покрытия ряда улиц и пришли к выводу, что ни один из проверенных участков не соответствует нормативам, а некоторые представляют потенциальную опасность для водителей и пешеходов.

- Мы выявили выбоины глубиной от 15 до 30 см. Есть улицы, которые полностью испещрены небольшими, но очень опасными ямами. И такая ситуация для Белорецка является практически нормой. Во время рейда к нам подошли представители пожарной службы и пожаловались на то, что из- за плохих дорог при выездах на пожары они упускают драгоценное время, а дорогостоящая техника быстро выходит из строя, – прокомментировал эксперт ОНФ Ярослав Белов.

Как водится,после того, как был проведен рейд, местная администрация в спешном порядке приступила к ямочному ремонту вышеназванных улиц. «Фронтовики» усомнились в качестве проводимых работ.

- Мы стали свидетелями того, как дорожники закидывают асфальт в грязные ямы, наполненные водой. Сколько продержится такой ремонт? Месяц-два, но не больше. Помимо несоблюдения технологий налицо и факт неэффективного использования бюджетных средств, – отметил Белов.
Активисты ОНФ обратятся в администрацию Белорецка с рекомендацией привести в порядок улицы города и учесть требования ГОСТа при проведении дорожных работ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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