ОНФ: Дороги в башкирском Белорецке – одна сплошная яма

- Мы выявили выбоины глубиной от 15 до 30 см. Есть улицы, которые полностью испещрены небольшими, но очень опасными ямами. И такая ситуация для Белорецка является практически нормой. Во время рейда к нам подошли представители пожарной службы и пожаловались на то, что из- за плохих дорог при выездах на пожары они упускают драгоценное время, а дорогостоящая техника быстро выходит из строя, – прокомментировал эксперт ОНФ Ярослав Белов.
Как водится,после того, как был проведен рейд, местная администрация в спешном порядке приступила к ямочному ремонту вышеназванных улиц. «Фронтовики» усомнились в качестве проводимых работ.
- Мы стали свидетелями того, как дорожники закидывают асфальт в грязные ямы, наполненные водой. Сколько продержится такой ремонт? Месяц-два, но не больше. Помимо несоблюдения технологий налицо и факт неэффективного использования бюджетных средств, – отметил Белов.
Активисты ОНФ обратятся в администрацию Белорецка с рекомендацией привести в порядок улицы города и учесть требования ГОСТа при проведении дорожных работ.